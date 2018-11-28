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Индикаторы

MTF_LRMA - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
2043
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор Multi Timeframe Linear Regression Moving Average with signal line - мультитаймфреймная линейно-регрессионная скользящая средняя (LRMA) с сигнальной линией.

Имеет четыре настраиваемых параметра:

  • LRMA period - период расчёта LRMA
  • Signal period - период расчёта сигнальной линии
  • LRMA timeframe - таймфрейм LRMA
  • Drawing mode - режим рисования
    • Steps - лесенкой
    • Slope - наклонными линиями

Рис.1. Multi Timeframe Linear Regression MA. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Steps


Рис.2. Multi Timeframe Linear Regression MA. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Slope






Stochastic_RSI Stochastic_RSI

Индикатор Stochastic RSI

MTF_Stochastic_RSI MTF_Stochastic_RSI

Индикатор Multi timeframes Stochastic RSI

LRMA LRMA

Индикатор Linear Regression MA

Dynamic_Trend_MTF Dynamic_Trend_MTF

Индикатор Multi timeframe Dynamic Trend