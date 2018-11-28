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MTF_LRMA - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi Timeframe Linear Regression Moving Average with signal line - мультитаймфреймная линейно-регрессионная скользящая средняя (LRMA) с сигнальной линией.
Имеет четыре настраиваемых параметра:
- LRMA period - период расчёта LRMA
- Signal period - период расчёта сигнальной линии
- LRMA timeframe - таймфрейм LRMA
- Drawing mode - режим рисования
- Steps - лесенкой
- Slope - наклонными линиями
Рис.1. Multi Timeframe Linear Regression MA. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Steps
Рис.2. Multi Timeframe Linear Regression MA. Данные H4 на графике H1, Drawing mode = Slope
Stochastic_RSI
Индикатор Stochastic RSIMTF_Stochastic_RSI
Индикатор Multi timeframes Stochastic RSI
LRMA
Индикатор Linear Regression MADynamic_Trend_MTF
Индикатор Multi timeframe Dynamic Trend