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Stalin_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом.
В качестве источника сигнала служит цвет NRTR линии. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.
Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Stalin_NRTR.ex5.
Рис.1. Индикатор Stalin_Signal
Торговая система по индикаторам Custom Moving Average Levels и Stochastic CustomStochastic Custom
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Советник ориентируется на OHLC таймфрейма W1Murrey_Math_Lv
Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях