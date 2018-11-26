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Индикаторы

Stalin_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1966
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Stalin_NRTR.mq5 (31.02 KB) просмотр
Stalin_Signal.mq5 (28.48 KB) просмотр
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Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом.

В качестве источника сигнала служит цвет NRTR линии. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Stalin_NRTR.ex5.

Рис.1. Индикатор Stalin_Signal

Рис.1. Индикатор Stalin_Signal

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