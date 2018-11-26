Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом.



В качестве источника сигнала служит цвет NRTR линии. Цветные точки на линиях появляются в момент смены бара соответствующего таймфрейма.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора Stalin_NRTR.ex5.





Рис.1. Индикатор Stalin_Signal