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Murrey_Math_Lv - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Vladislav Goshkov
Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях.
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv
Советник ориентируется на OHLC таймфрейма W1Stalin_Signal
Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом
Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфреймеHeiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах