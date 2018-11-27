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Индикаторы

Murrey_Math_Lv - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1984
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Vladislav Goshkov

Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях.

Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).

Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv

Рис.1. Индикатор Murrey_Math_Lv

FitFul 13 FitFul 13

Советник ориентируется на OHLC таймфрейма W1

Stalin_Signal Stalin_Signal

Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом

MurreyMathFixPeriod_Lv MurreyMathFixPeriod_Lv

Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфрейме

Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume_HTF

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах