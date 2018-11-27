Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом

Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфрейме

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_Volatility_Volume с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах