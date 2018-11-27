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Советники

FitFul 13 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1430
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник рассчитывает главные уровни на таймфрейме W1. Уточнение уровней производится на таймрфемах TimeFrame 1 и TimeFrame 3. В работе не может быть более трёх позиций одновременно. Получение торговых сигналов и трейлинг работают только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

EURUSD, M5:

FitFul 13

Stalin_Signal Stalin_Signal

Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом

iMA iStochastic Custom iMA iStochastic Custom

Торговая система по индикаторам Custom Moving Average Levels и Stochastic Custom

Murrey_Math_Lv Murrey_Math_Lv

Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях

MurreyMathFixPeriod_Lv MurreyMathFixPeriod_Lv

Индикатор уровней Мюррея в индикаторных буферах с добавлением текстовой визуальной информации об этих уровнях с расчётом уровней на фиксированном во входных настройках таймфрейме