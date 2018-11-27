Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник рассчитывает главные уровни на таймфрейме W1. Уточнение уровней производится на таймрфемах TimeFrame 1 и TimeFrame 3. В работе не может быть более трёх позиций одновременно. Получение торговых сигналов и трейлинг работают только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.

EURUSD, M5:



