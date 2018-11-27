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FitFul 13 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник рассчитывает главные уровни на таймфрейме W1. Уточнение уровней производится на таймрфемах TimeFrame 1 и TimeFrame 3. В работе не может быть более трёх позиций одновременно. Получение торговых сигналов и трейлинг работают только в момент рождения нового бара на текущем таймфрейме.
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