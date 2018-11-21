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Индикаторы

Stalin_NRTR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1859
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Andrey Vassiliev (MoneyJinn)

Индикатор  Stalin в NRTR виде.

Рис.1. Индикатор Stalin_NRTR

Рис.1. Индикатор Stalin_NRTR

Stalin_HTF Stalin_HTF

Индикатор Stalin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ZMA ZMA

Индикатор ZMA

Stalin_NRTR_HTF Stalin_NRTR_HTF

Индикатор Stalin_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Daily range Daily range

Поиск дневного диапазона. Используем OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.