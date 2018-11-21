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Stalin_NRTR - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1859
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Реальный автор:
Andrey Vassiliev (MoneyJinn)
Индикатор Stalin в NRTR виде.
Рис.1. Индикатор Stalin_NRTR
Stalin_HTF
Индикатор Stalin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахZMA
Индикатор ZMA
Stalin_NRTR_HTF
Индикатор Stalin_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахDaily range
Поиск дневного диапазона. Используем OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.