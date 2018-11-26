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iMA iStochastic Custom - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1595
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Советник использует пользовательские индикаторы Custom Moving Average Levels и Stochastic Custom.

iMA iStochastic Custom

Работает только в момент рождения нового бара. Может усредняться (открывать несколько позиций в одном направлении). Выход из позиции:

  • по срабатыванию Стоп лосс
  • по срабатыванию Тейк профит
  • по противоположному сигналу

Есть реверс торговых сигналов.

Торговые сигналы. Здесь close[1] - цена Close на баре #1, ma_down[1] - значение буфера Down индикатора Custom Moving Average Levels на баре #1, , ma_up[1] - значение буфера UP индикатора Custom Moving Average Levels на баре #1, sto_main[1] - значение буфера Main индикатора Stochastic Custom на баре #1, sto_signal[1] - значение буфера Signal индикатора Stochastic Custom на баре #1:

   if(close[1]<ma_down[1] && (sto_main[1]<Inp_STO_Level2 || sto_signal[1]<Inp_STO_Level2))
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_sell=true;
      else
         m_need_open_buy=true;
     }
   else if(close[1]>ma_up[1] && (sto_main[1]>Inp_STO_Level1 || sto_signal[1]>Inp_STO_Level1))
     {
      if(!InpReverse)
         m_need_open_buy=true;
      else
         m_need_open_sell=true;
     }
Stochastic Custom Stochastic Custom

Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2.

iMA iSAR EA iMA iSAR EA

Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Stalin_Signal Stalin_Signal

Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймом

FitFul 13 FitFul 13

Советник ориентируется на OHLC таймфрейма W1