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iMA iStochastic Custom - эксперт для MetaTrader 5
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Советник использует пользовательские индикаторы Custom Moving Average Levels и Stochastic Custom.
Работает только в момент рождения нового бара. Может усредняться (открывать несколько позиций в одном направлении). Выход из позиции:
- по срабатыванию Стоп лосс
- по срабатыванию Тейк профит
- по противоположному сигналу
Есть реверс торговых сигналов.
Торговые сигналы. Здесь close[1] - цена Close на баре #1, ma_down[1] - значение буфера Down индикатора Custom Moving Average Levels на баре #1, , ma_up[1] - значение буфера UP индикатора Custom Moving Average Levels на баре #1, sto_main[1] - значение буфера Main индикатора Stochastic Custom на баре #1, sto_signal[1] - значение буфера Signal индикатора Stochastic Custom на баре #1:
if(close[1]<ma_down[1] && (sto_main[1]<Inp_STO_Level2 || sto_signal[1]<Inp_STO_Level2)) { if(!InpReverse) m_need_open_sell=true; else m_need_open_buy=true; } else if(close[1]>ma_up[1] && (sto_main[1]>Inp_STO_Level1 || sto_signal[1]>Inp_STO_Level1)) { if(!InpReverse) m_need_open_buy=true; else m_need_open_sell=true; }
Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2.iMA iSAR EA
Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)
Индикатор Stalin_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора Stalin_NRTR с фиксированным таймфреймомFitFul 13
Советник ориентируется на OHLC таймфрейма W1