iMA iStochastic Custom

Советник использует пользовательские индикаторы Custom Moving Average Levels и Stochastic Custom.





Работает только в момент рождения нового бара. Может усредняться (открывать несколько позиций в одном направлении). Выход из позиции:

по срабатыванию Стоп лосс

по срабатыванию Тейк профит

по противоположному сигналу

Есть реверс торговых сигналов.

Торговые сигналы. Здесь close[1] - цена Close на баре #1, ma_down[1] - значение буфера Down индикатора Custom Moving Average Levels на баре #1, , ma_up[1] - значение буфера UP индикатора Custom Moving Average Levels на баре #1, sto_main[1] - значение буфера Main индикатора Stochastic Custom на баре #1, sto_signal[1] - значение буфера Signal индикатора Stochastic Custom на баре #1: