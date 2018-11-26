iMA iSAR EA

Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Торговые сигналы генерируются на основании значений трёх iMA (Moving Average, MA), двух iRSI (Relative Strength Index, RSI) и значении close (все значения берутся для бара #1).

Блок принятия решения:

if(ma_fast[1]>ma_normal[1] && ma_fast[1]>ma_slow[1] && sar_fast[1] <close[1] && sar _normal[1]<close[1]) m _need_open_buy=true; else if (ma_fast[1]<ma_normal[1] && ma _fast[1]<ma_slow[1] && sar _fast[1]> close[1] && sar_normal[1]>close[1]) m_need_open_sell=true;

Пример открытия позиции BUY:





К открытой позиции применяется трейлинг. Сигнал к открытию позиции BUY также является сигналом к закрытию позиции SELL (причём сначала идёт закрытие SELL и только потом открытие BUY). Аналогично поступаем и для сигнала к открытию позиции SELL.