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Советники

iMA iSAR EA - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1543
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Торговые сигналы генерируются на основании значений трёх iMA (Moving Average, MA), двух iRSI (Relative Strength Index, RSI) и значении close (все значения берутся для бара #1). 

Блок принятия решения:

   if(ma_fast[1]>ma_normal[1] && ma_fast[1]>ma_slow[1] && sar_fast[1]<close[1] && sar_normal[1]<close[1])
      m_need_open_buy=true;
   else if(ma_fast[1]<ma_normal[1] && ma_fast[1]<ma_slow[1] && sar_fast[1]>close[1] && sar_normal[1]>close[1])
      m_need_open_sell=true;

Пример открытия позиции BUY:

iMA iSAR EA

К открытой позиции применяется трейлинг. Сигнал к открытию позиции BUY также является сигналом к закрытию позиции SELL (причём сначала идёт закрытие SELL и только потом открытие BUY). Аналогично поступаем и для сигнала к открытию позиции SELL.

Stalin_HTF_Signal Stalin_HTF_Signal

Краткое описание

Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF

Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Stochastic Custom Stochastic Custom

Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2.

iMA iStochastic Custom iMA iStochastic Custom

Торговая система по индикаторам Custom Moving Average Levels и Stochastic Custom