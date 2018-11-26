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iMA iSAR EA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает только в момент рождения нового бара. Торговые сигналы генерируются на основании значений трёх iMA (Moving Average, MA), двух iRSI (Relative Strength Index, RSI) и значении close (все значения берутся для бара #1).
Блок принятия решения:
if(ma_fast[1]>ma_normal[1] && ma_fast[1]>ma_slow[1] && sar_fast[1]<close[1] && sar_normal[1]<close[1])
m_need_open_buy=true;
else if(ma_fast[1]<ma_normal[1] && ma_fast[1]<ma_slow[1] && sar_fast[1]>close[1] && sar_normal[1]>close[1])
m_need_open_sell=true;
Пример открытия позиции BUY:
К открытой позиции применяется трейлинг. Сигнал к открытию позиции BUY также является сигналом к закрытию позиции SELL (причём сначала идёт закрытие SELL и только потом открытие BUY). Аналогично поступаем и для сигнала к открытию позиции SELL.
Краткое описаниеFloat_Pivot_Smoothed_Digit_HTF
Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2.iMA iStochastic Custom
Торговая система по индикаторам Custom Moving Average Levels и Stochastic Custom