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Stalin_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Stalin_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Stalin на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде звезды, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде косой стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора Stalin:
input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input ENUM_MA_METHOD MAMethod=MODE_EMA; input int MAShift=0; input int Fast=14; input int Slow=21; input int RSI=17; input int Confirm=0.0; input int Flat=0.0;
- Входные параметры индикатора Stalin_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Название меток индикатора input color UpSymbol_Color=clrLime; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=clrRed; // Цвет символа падения input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=60; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора Stalin_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов SilverTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Stalin.ex5.
Рис.1. Индикатор Stalin_HTF_Signal. Сигнал для открытия позиции.
Рис.2. Индикатор Stalin_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда.
Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахFloat_Pivot_Digit_Box
Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнением
Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)Stochastic Custom
Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2.