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Индикаторы

Stalin_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1692
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Stalin.mq5 (19.47 KB) просмотр
Stalin_HTF_Signal.mq5 (28.56 KB) просмотр
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Индикатор Stalin_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора Stalin на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде звезды, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде косой стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора Stalin:
    input string Symbol_="";                   // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора
input ENUM_MA_METHOD MAMethod=MODE_EMA;
input int    MAShift=0;
input int    Fast=14;
input int    Slow=21;
input int    RSI=17;
input int    Confirm=0.0;
input int    Flat=0.0;

  2. Входные параметры индикатора Stalin_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название меток индикатора
input color UpSymbol_Color=clrLime;                    // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=clrRed;                     // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали

  3. Входные параметры индикатора Stalin_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов SilverTrend_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Stalin.ex5.


Рис.1. Индикатор Stalin_HTF_Signal. Сигнал для открытия позиции.

Рис.1. Индикатор Stalin_HTF_Signal. Сигнал для открытия позиции.



Рис.2. Индикатор Stalin_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда.

Рис.2. Индикатор Stalin_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда.

Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF

Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Float_Pivot_Digit_Box Float_Pivot_Digit_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

iMA iSAR EA iMA iSAR EA

Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Stochastic Custom Stochastic Custom

Модификация стандартного индикатора iStochastic (Stochastic Oscillator, STO) - теперь из эксперта можно управлять уровнями #1 и #2.