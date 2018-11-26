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Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Float_Pivot_Smoothed_Digit.ex5.
Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF.
Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнениемExp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы
Краткое описаниеiMA iSAR EA
Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)