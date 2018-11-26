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Индикаторы

Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1281
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор  Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Float_Pivot_Smoothed_Digit.ex5.


Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF.

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF.

Float_Pivot_Digit_Box Float_Pivot_Digit_Box

Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнением

Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Stalin_HTF_Signal Stalin_HTF_Signal

Краткое описание

iMA iSAR EA iMA iSAR EA

Торговая система по трём iMA (Moving Average, MA) и двум iRSI (Relative Strength Index, RSI)