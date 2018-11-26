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Индикаторы

Float_Pivot_Digit_Box - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English Español
Просмотров:
1298
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string SirName="Float_Pivot_Digit_Box";       //Имя объекта 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;          //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input uint   NumberofBar=1;                         //Номер бара для расчета индикатора
input int IPeriod=100;                              //Период поиска экстремумов
input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_;        //ценовая константа
input uint Digit=2;                                 //количество разрядов округления
input bool ShowPrice=true;                          //показывать ценовые метки
input color Upper_color=clrTeal;                    //Цвет верхней ценовой метки
input color Middle_color=clrBlue;                   //Цвет средней ценовой метки
input color Lower_color=clrMagenta;                 //Цвет нижней ценовой метки
input uint   BarsTotal=30;                          //количество баров прямоугольников
input uint   RightTail=5;                           //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика
input color  Color_Res=C'202,255,202';              //Цвет верхней коробки
input color  Color_Sup=C'255,176,255';              //Цвет нижней коробки

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Float_Pivot_Digit.ex5.

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit_Box

Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit_Box

Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex Exp_AdaptiveRenko_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы

Float_Pivot_Digit_HTF Float_Pivot_Digit_HTF

Индикатор Float_Pivot_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF Float_Pivot_Smoothed_Digit_HTF

Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Stalin_HTF_Signal Stalin_HTF_Signal

Краткое описание