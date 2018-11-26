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Float_Pivot_Digit_Box - индикатор для MetaTrader 5
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Отображение последних закрытых значений индикатора Float_Pivot_Digit цветными прямоугольниками с фоновым заполнением.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Float_Pivot_Digit_Box"; //Имя объекта input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета индикатора input uint NumberofBar=1; //Номер бара для расчета индикатора input int IPeriod=100; //Период поиска экстремумов input ENUM_APPLIED_PRICE_ IPC=PRICE_MEDIAN_; //ценовая константа input uint Digit=2; //количество разрядов округления input bool ShowPrice=true; //показывать ценовые метки input color Upper_color=clrTeal; //Цвет верхней ценовой метки input color Middle_color=clrBlue; //Цвет средней ценовой метки input color Lower_color=clrMagenta; //Цвет нижней ценовой метки input uint BarsTotal=30; //количество баров прямоугольников input uint RightTail=5; //выступ прямоугольников за нулевой бар вправо в барах текущего графика input color Color_Res=C'202,255,202'; //Цвет верхней коробки input color Color_Sup=C'255,176,255'; //Цвет нижней коробки
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Float_Pivot_Digit.ex5.
Рис.1. Индикатор Float_Pivot_Digit_Box
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора AdaptiveRenko, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системыFloat_Pivot_Digit_HTF
Индикатор Float_Pivot_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Float_Pivot_Smoothed_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахStalin_HTF_Signal
Краткое описание