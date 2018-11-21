Three neural networks

Автор идеи - Apelsin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует очень простой блок нейросети

double n1=((ma_h1[ 1 ]-ma_h1[ 2 ])/ma_h1[ 1 ])*p1+((ma_h1[ 2 ]-ma_h1[ 3 ])/ma_h1[ 3 ])*p2+((ma_h1[ 3 ]-ma_h1[ 4 ])/ma_h1[ 4 ])*p3; n1=( MathRound (n1* 10000 )); double n2=((ma_h4[ 1 ]-ma_h4[ 2 ])/ma_h4[ 2 ])*q1+((ma_h4[ 2 ]-ma_h4[ 3 ])/ma_h4[ 3 ])*q2+((ma_h4[ 3 ]-ma_h4[ 4 ])/ma_h4[ 4 ])*q3; n2=( MathRound (n2* 10000 )); double n3=((ma_d1[ 1 ]-ma_d1[ 2 ])/ma_d1[ 2 ])*k1+((ma_d1[ 2 ]-ma_d1[ 3 ])/ma_d1[ 3 ])*k2+((ma_d1[ 3 ]-ma_d1[ 4 ])/ma_d1[ 4 ])*k3; n3=( MathRound (n3* 10000 )); if ((n1> 0 && n2> 0 && n3> 0 )) m_need_open_buy= true ; if ((n1> 0 && n2< 0 && n3< 0 )) m_need_open_sell= true ;

на базе сигналов от трех iMA (Moving Average, MA) на H1, H4 и D1.

Рекомендации по оптимизации.

Оптимизация проводится в два этапа ( 1 и 2 на рисунке ниже).

После первого и второго этапа





из десяти лучших отобрать вариант показывающий одинаково хорошие результаты и на бэктест и на форвард.







