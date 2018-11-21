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Советники

Three neural networks - эксперт для MetaTrader 5

sprite | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2540
Рейтинг:
(45)
Опубликован:
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Автор идеи - Apelsin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует очень простой блок нейросети

   double n1=((ma_h1[1]-ma_h1[2])/ma_h1[1])*p1+((ma_h1[2]-ma_h1[3])/ma_h1[3])*p2+((ma_h1[3]-ma_h1[4])/ma_h1[4])*p3;
   n1=(MathRound(n1*10000));

   double n2=((ma_h4[1]-ma_h4[2])/ma_h4[2])*q1+((ma_h4[2]-ma_h4[3])/ma_h4[3])*q2+((ma_h4[3]-ma_h4[4])/ma_h4[4])*q3;
   n2=(MathRound(n2*10000));

   double n3=((ma_d1[1]-ma_d1[2])/ma_d1[2])*k1+((ma_d1[2]-ma_d1[3])/ma_d1[3])*k2+((ma_d1[3]-ma_d1[4])/ma_d1[4])*k3;
   n3=(MathRound(n3*10000));

   if((n1>0 && n2>0 && n3>0))
      m_need_open_buy=true;
   if((n1>0 && n2<0 && n3<0))
      m_need_open_sell=true;

на базе сигналов от трех iMA (Moving Average, MA) на H1, H4 и D1.

Рекомендации по оптимизации.

Оптимизация проводится в два этапа ( 1 и 2 на рисунке ниже). 

После первого и второго этапа

Three neural networks

из десяти лучших отобрать вариант показывающий одинаково хорошие результаты и на бэктест и на форвард.



Daily range Daily range

Поиск дневного диапазона. Используем OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.

Stalin_NRTR_HTF Stalin_NRTR_HTF

Индикатор Stalin_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

SupremAutoFibo SupremAutoFibo

Индикатор строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек на ценовых максимуме и минимуме за период, определяемый во входных настройках индикатора

Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod

Эксперт Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта