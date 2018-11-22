Эксперт Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта:

input bool TimeTrade= true ; input DAYS_OF_WEEK StartD=ENUM_DAY_OF_WEEK_2; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_8; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input SECONDS StartS=ENUM_SECOND_0; input DAYS_OF_WEEK EndD=ENUM_DAY_OF_WEEK_5; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_20; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; input SECONDS EndS=ENUM_SECOND_40;

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.









Рис. 1. Примеры сделок на графике во внутри-недельном интервале