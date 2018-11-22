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Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1170
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта:

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение на торговлю по интервалам
//----
input DAYS_OF_WEEK StartD=ENUM_DAY_OF_WEEK_2;  //Старт торговли (День недели)
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_8;  //Старт торговли (Час)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минута)
input SECONDS StartS=ENUM_SECOND_0; //Старт торговли (Секунда)
//----
input DAYS_OF_WEEK EndD=ENUM_DAY_OF_WEEK_5;  //Конец торговли (День недели)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_20;   //Конец торговли (Час)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //Конец торговли (Минута)
input SECONDS EndS=ENUM_SECOND_40; //Конец торговли (Секунда)

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.


Рис. 1. Примеры сделок на графике во внутри-недельном интервале

Рис. 1. Примеры сделок на графике во внутри-недельном интервале

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