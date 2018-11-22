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Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod - эксперт для MetaTrader 5
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Эксперт Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта:
input bool TimeTrade=true; //Разрешение на торговлю по интервалам //---- input DAYS_OF_WEEK StartD=ENUM_DAY_OF_WEEK_2; //Старт торговли (День недели) input HOURS StartH=ENUM_HOUR_8; //Старт торговли (Час) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минута) input SECONDS StartS=ENUM_SECOND_0; //Старт торговли (Секунда) //---- input DAYS_OF_WEEK EndD=ENUM_DAY_OF_WEEK_5; //Конец торговли (День недели) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_20; //Конец торговли (Час) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Конец торговли (Минута) input SECONDS EndS=ENUM_SECOND_40; //Конец торговли (Секунда)
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике во внутри-недельном интервале
Индикатор строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек на ценовых максимуме и минимуме за период, определяемый во входных настройках индикатораThree neural networks
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