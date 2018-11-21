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Индикаторы

Stalin_NRTR_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1487
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
Stalin_NRTR.mq5 (31.04 KB) просмотр
Stalin_NRTR_HTF.mq5 (29.98 KB) просмотр
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Индикатор  Stalin_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Stalin_NRTR.ex5.


Рис.1. Индикатор Stalin_NRTR_HTF.

Рис.1. Индикатор Stalin_NRTR_HTF.

Stalin_NRTR Stalin_NRTR

Индикатор Stalin в NRTR виде.

Stalin_HTF Stalin_HTF

Индикатор Stalin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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