Индикатор Stalin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Поиск дневного диапазона. Используем OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.

Торговая система с очень простым блоком от нейросети. Используется iMA (Moving Average, MA) на H1, H4 и D1.