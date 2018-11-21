Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник выполняет поиск дневного диапазона. Использует объкты OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.

Дневной диапазон в пределах "Sliding window size" дней (текущий бар #0 не участвует в расчётах) может считаться как Highest - Lowest или как среднее значение по модулю Close #i - Close #i+1. Режим расчёта задаётся в "Daily range".

Дневной диапазон затем используется в расчётах уровней Stop Loss и Take Profit:

SL = daily_range * Stop Loss Coefficient

TP = daily_range * Take Profit Coefficient

Дневной диапазон рассчитывается один раз в сутки (время Start hour::Start minute) и при первом старте советника.

Сигнал на открытие позиции BUY:

Цена Ask >= Highest дневного диапазона + daily_range * Offset Coefficient

Сигнал на открытие позиции SELL:

Цена Bid <= Lowest дневного диапазона - daily_range * Offset Coefficient

Количество позиций открытых в текущий день ограничивается параметром "Max Positions".





Поиск дневного диапазона визуализируется при помощи двух вертикальный линий (они ограничивают диапазон поиска) и двух горизонтальных линий (показывают линии сигналов на открытие позиции) :





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