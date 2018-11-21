CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Daily range - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English Español
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1829
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник выполняет поиск дневного диапазона. Использует объкты OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.

Дневной диапазон в пределах "Sliding window size" дней (текущий бар #0 не участвует в расчётах) может считаться как Highest - Lowest или как среднее значение по модулю Close #i - Close #i+1. Режим расчёта задаётся в "Daily range". 

Дневной диапазон затем используется в расчётах уровней Stop Loss и Take Profit:

SL = daily_range * Stop Loss Coefficient

TP = daily_range * Take Profit Coefficient

Дневной диапазон рассчитывается один раз в сутки (время Start hour::Start minute) и при первом старте советника.

Сигнал на открытие позиции BUY:

Цена Ask >= Highest дневного диапазона + daily_range * Offset Coefficient

Сигнал на открытие позиции SELL:

Цена Bid <= Lowest дневного диапазона - daily_range * Offset Coefficient

Количество позиций открытых в текущий день ограничивается параметром "Max Positions".


Поиск дневного диапазона визуализируется при помощи двух вертикальный линий (они ограничивают диапазон поиска) и двух горизонтальных линий (показывают линии сигналов на открытие позиции) :

Daily range

ы

Stalin_NRTR_HTF Stalin_NRTR_HTF

Индикатор Stalin_NRTR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Stalin_NRTR Stalin_NRTR

Индикатор Stalin в NRTR виде.

Three neural networks Three neural networks

Торговая система с очень простым блоком от нейросети. Используется iMA (Moving Average, MA) на H1, H4 и D1.

SupremAutoFibo SupremAutoFibo

Индикатор строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек на ценовых максимуме и минимуме за период, определяемый во входных настройках индикатора