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SupremAutoFibo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек на ценовых максимуме и минимуме за период, определяемый во входных настройках индикатора.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string FiboName="SupremAutoFibo"; //Имя объекта input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета уровней Фибоначи input uint NumberofBar=1; //Номер стартового бара для поиска экстремумов input uint nPeriod=30; //Количество баров для поиска экстремумов input color FiboColor=clrGray; //Цвет Фибо //---- input double FiboLevel1 =-1.000; //значение фибоуровня 1 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel1=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 1 input uint WidthLevel1=4; //толщина линии фибоуровня 1 input color Color_Level1 = clrRed; //цвет фибоуровня 1 //---- input double FiboLevel2=-0.764; //значение фибоуровня 2 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel2=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 2 input uint WidthLevel2=1; //толщина линии фибоуровня 2 input color Color_Level2= clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 2 //---- input double FiboLevel3 =-0.618; //значение фибоуровня 3 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel3=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 3 input uint WidthLevel3=1; //толщина линии фибоуровня 3 input color Color_Level3 = clrOrange; //цвет фибоуровня 3 //---- input double FiboLevel4 =-0.500; //значение фибоуровня 4 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel4=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 4 input uint WidthLevel4=2; //толщина линии фибоуровня 4 input color Color_Level4 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 4 //---- input double FiboLevel5 =-0.382; //значение фибоуровня 5 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel5=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 5 input uint WidthLevel5=1; //толщина линии фибоуровня 5 input color Color_Level5 = clrBlue; //цвет фибоуровня 5 //---- input double FiboLevel6=-0.236; //значение фибоуровня 6 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel6=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 6 input uint WidthLevel6=1; //толщина линии фибоуровня 6 input color Color_Level6 = clrGray; //цвет фибоуровня 6 //---- input double FiboLevel7 = 0.000; //значение фибоуровня 7 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel7=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 7 input uint WidthLevel7=4; //толщина линии фибоуровня 7 input color Color_Level7 = clrRed; //цвет фибоуровня 7 //---- input double FiboLevel8=0.236; //значение фибоуровня 8 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel8=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 8 input uint WidthLevel8=1; //толщина линии фибоуровня 8 input color Color_Level8 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 8 //---- input double FiboLevel9 = 0.382; //значение фибоуровня 9 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel9=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 9 input uint WidthLevel9=1; //толщина линии фибоуровня 9 input color Color_Level9 = clrOrange; //цвет фибоуровня 9 //---- input double FiboLevel10 = 0.500; //значение фибоуровня 10 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel10=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 10 input uint WidthLevel10=2; //толщина линии фибоуровня 10 input color Color_Level10 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 10 //---- input double FiboLevel11 = 0.618; //значение фибоуровня 11 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel11=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 11 input uint WidthLevel11=1; //толщина линии фибоуровня 11 input color Color_Level11 = clrBlue; //цвет фибоуровня 11 //---- input double FiboLevel12=0.764; //значение фибоуровня 12 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel12=STYLE_SOLID;//стиль линии фибоуровня 12 input uint WidthLevel12=1; //толщина линии фибоуровня 12 input color Color_Level12 = clrGray; //цвет фибоуровня 12 //---- input double FiboLevel13 = 1.000; //значение фибоуровня 13 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel13=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 13 input uint WidthLevel13=4; //толщина линии фибоуровня 13 input color Color_Level13 = clrRed; //цвет фибоуровня 13 //---- input double FiboLevel14=1.236; //значение фибоуровня 14 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel14=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 14 input uint WidthLevel14=1; //толщина линии фибоуровня 14 input color Color_Level14 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 14 //---- input double FiboLevel15 = 1.382; //значение фибоуровня 15 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel15=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 15 input uint WidthLevel15=1; //толщина линии фибоуровня 15 input color Color_Level15 = clrOrange; //цвет фибоуровня 15 //---- input double FiboLevel16 = 1.500; //значение фибоуровня 16 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel16=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 16 input uint WidthLevel16=2; //толщина линии фибоуровня 16 input color Color_Level16 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 16 //---- input double FiboLevel17 = 1.618; //значение фибоуровня 17 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel17=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 17 input uint WidthLevel17=1; //толщина линии фибоуровня 17 input color Color_Level17 = clrBlue; //цвет фибоуровня 17 //---- input double FiboLevel18=1.764; //значение фибоуровня 18 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel18=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 18 input uint WidthLevel18=1; //толщина линии фибоуровня 18 input color Color_Level18 = clrGray; //цвет фибоуровня 18 //---- input double FiboLevel19 = 2.000; //значение фибоуровня 19 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel19=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 19 input uint WidthLevel19=4; //толщина линии фибоуровня 19 input color Color_Level19 = clrRed; //цвет фибоуровня 19 //+----------------------------------------------+
Three neural networks
Торговая система с очень простым блоком от нейросети. Используется iMA (Moving Average, MA) на H1, H4 и D1.Daily range
Поиск дневного диапазона. Используем OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.
Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod
Эксперт Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках экспертаVHF EA
Торговая система по пользовательскому индикатору VHF.