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Индикаторы

SupremAutoFibo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2239
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор строит графический объект  Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек на ценовых максимуме и минимуме за период, определяемый во входных настройках индикатора.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string          FiboName="SupremAutoFibo";    //Имя объекта 
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;          //Таймфрейм индикатора для расчета уровней Фибоначи
input uint   NumberofBar=1;                         //Номер стартового бара для поиска экстремумов
input uint   nPeriod=30;                            //Количество баров для поиска экстремумов
input color   FiboColor=clrGray;                    //Цвет Фибо
//----
input double  FiboLevel1 =-1.000;                   //значение фибоуровня 1
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel1=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 1
input uint   WidthLevel1=4;                         //толщина линии фибоуровня 1
input color  Color_Level1 = clrRed;                 //цвет фибоуровня 1
//----
input double  FiboLevel2=-0.764;                   //значение фибоуровня 2
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel2=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 2
input uint    WidthLevel2=1;                        //толщина линии фибоуровня 2
input color   Color_Level2= clrDarkViolet;          //цвет фибоуровня 2
//----
input double  FiboLevel3 =-0.618;                   //значение фибоуровня 3
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel3=STYLE_DASH;       //стиль линии фибоуровня 3
input uint    WidthLevel3=1;                        //толщина линии фибоуровня 3
input color   Color_Level3 = clrOrange;             //цвет фибоуровня 3
//----
input double  FiboLevel4 =-0.500;                   //значение фибоуровня 4
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel4=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 4
input uint    WidthLevel4=2;                        //толщина линии фибоуровня 4
input color   Color_Level4 = clrMagenta;            //цвет фибоуровня 4
//----  
input double  FiboLevel5 =-0.382;                   //значение фибоуровня 5
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel5=STYLE_DASH;       //стиль линии фибоуровня 5
input uint    WidthLevel5=1;                        //толщина линии фибоуровня 5
input color   Color_Level5 = clrBlue;               //цвет фибоуровня 5
//----
input double  FiboLevel6=-0.236;                   //значение фибоуровня 6
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel6=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 6
input uint    WidthLevel6=1;                        //толщина линии фибоуровня 6
input color   Color_Level6 = clrGray;               //цвет фибоуровня 6
//----
input double  FiboLevel7 = 0.000;                   //значение фибоуровня 7
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel7=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 7
input uint    WidthLevel7=4;                        //толщина линии фибоуровня 7
input color   Color_Level7 = clrRed;                //цвет фибоуровня 7
//----
input double  FiboLevel8=0.236;                   //значение фибоуровня 8
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel8=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 8
input uint    WidthLevel8=1;                        //толщина линии фибоуровня 8
input color   Color_Level8 = clrDarkViolet;         //цвет фибоуровня 8
//----
input double  FiboLevel9 = 0.382;                   //значение фибоуровня 9
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel9=STYLE_DASH;       //стиль линии фибоуровня 9
input uint    WidthLevel9=1;                        //толщина линии фибоуровня 9
input color   Color_Level9 = clrOrange;             //цвет фибоуровня 9
//----
input double  FiboLevel10 = 0.500;                  //значение фибоуровня 10
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel10=STYLE_SOLID;     //стиль линии фибоуровня 10
input uint    WidthLevel10=2;                       //толщина линии фибоуровня 10
input color  Color_Level10 = clrMagenta;            //цвет фибоуровня 10
//----
input double  FiboLevel11 = 0.618;                  //значение фибоуровня 11
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel11=STYLE_DASH;      //стиль линии фибоуровня 11
input uint    WidthLevel11=1;                       //толщина линии фибоуровня 11
input color   Color_Level11 = clrBlue;              //цвет фибоуровня 11
//----
input double  FiboLevel12=0.764;                  //значение фибоуровня 12
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel12=STYLE_SOLID;//стиль линии фибоуровня 12
input uint    WidthLevel12=1;                       //толщина линии фибоуровня 12
input color   Color_Level12 = clrGray;              //цвет фибоуровня 12
//----
input double  FiboLevel13 = 1.000;                   //значение фибоуровня 13
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel13=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 13
input uint   WidthLevel13=4;                         //толщина линии фибоуровня 13
input color  Color_Level13 = clrRed;                 //цвет фибоуровня 13
//----
input double  FiboLevel14=1.236;                   //значение фибоуровня 14
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel14=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 14
input uint    WidthLevel14=1;                        //толщина линии фибоуровня 14
input color   Color_Level14 = clrDarkViolet;         //цвет фибоуровня 14
//----
input double  FiboLevel15 = 1.382;                   //значение фибоуровня 15
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel15=STYLE_DASH;       //стиль линии фибоуровня 15
input uint    WidthLevel15=1;                        //толщина линии фибоуровня 15
input color   Color_Level15 = clrOrange;             //цвет фибоуровня 15
//----
input double  FiboLevel16 = 1.500;                   //значение фибоуровня 16
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel16=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 16
input uint    WidthLevel16=2;                        //толщина линии фибоуровня 16
input color   Color_Level16 = clrMagenta;            //цвет фибоуровня 16
//----  
input double  FiboLevel17 = 1.618;                   //значение фибоуровня 17
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel17=STYLE_DASH;       //стиль линии фибоуровня 17
input uint    WidthLevel17=1;                        //толщина линии фибоуровня 17
input color   Color_Level17 = clrBlue;               //цвет фибоуровня 17
//----
input double  FiboLevel18=1.764;                   //значение фибоуровня 18
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel18=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 18
input uint    WidthLevel18=1;                        //толщина линии фибоуровня 18
input color   Color_Level18 = clrGray;               //цвет фибоуровня 18
//----
input double  FiboLevel19 = 2.000;                   //значение фибоуровня 19
input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel19=STYLE_SOLID;      //стиль линии фибоуровня 19
input uint    WidthLevel19=4;                        //толщина линии фибоуровня 19
input color   Color_Level19 = clrRed;                //цвет фибоуровня 19
//+----------------------------------------------+



Рис.1. Индикатор SupremAutoFibo.

Three neural networks Three neural networks

Торговая система с очень простым блоком от нейросети. Используется iMA (Moving Average, MA) на H1, H4 и D1.

Daily range Daily range

Поиск дневного диапазона. Используем OBJ_HLINE, OBJ_VLINE.

Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram_TimeWeekPeriod

Эксперт Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram с добавленной возможностью торговать только внутри недельного интевала, границы которого задаются во входных настройках эксперта

VHF EA VHF EA

Торговая система по пользовательскому индикатору VHF.