Индикатор строит графический объект Уровни Фибоначчи с большим количеством настроек на ценовых максимуме и минимуме за период, определяемый во входных настройках индикатора.

input string FiboName= "SupremAutoFibo" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint NumberofBar= 1 ; input uint nPeriod= 30 ; input color FiboColor= clrGray ; input double FiboLevel1 =- 1.000 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel1= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel1= 4 ; input color Color_Level1 = clrRed ; input double FiboLevel2=- 0.764 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel2= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel2= 1 ; input color Color_Level2= clrDarkViolet ; input double FiboLevel3 =- 0.618 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel3= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel3= 1 ; input color Color_Level3 = clrOrange ; input double FiboLevel4 =- 0.500 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel4= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel4= 2 ; input color Color_Level4 = clrMagenta ; input double FiboLevel5 =- 0.382 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel5= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel5= 1 ; input color Color_Level5 = clrBlue ; input double FiboLevel6=- 0.236 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel6= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel6= 1 ; input color Color_Level6 = clrGray ; input double FiboLevel7 = 0.000 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel7= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel7= 4 ; input color Color_Level7 = clrRed ; input double FiboLevel8= 0.236 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel8= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel8= 1 ; input color Color_Level8 = clrDarkViolet ; input double FiboLevel9 = 0.382 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel9= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel9= 1 ; input color Color_Level9 = clrOrange ; input double FiboLevel10 = 0.500 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel10= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel10= 2 ; input color Color_Level10 = clrMagenta ; input double FiboLevel11 = 0.618 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel11= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel11= 1 ; input color Color_Level11 = clrBlue ; input double FiboLevel12= 0.764 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel12= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel12= 1 ; input color Color_Level12 = clrGray ; input double FiboLevel13 = 1.000 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel13= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel13= 4 ; input color Color_Level13 = clrRed ; input double FiboLevel14= 1.236 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel14= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel14= 1 ; input color Color_Level14 = clrDarkViolet ; input double FiboLevel15 = 1.382 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel15= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel15= 1 ; input color Color_Level15 = clrOrange ; input double FiboLevel16 = 1.500 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel16= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel16= 2 ; input color Color_Level16 = clrMagenta ; input double FiboLevel17 = 1.618 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel17= STYLE_DASH ; input uint WidthLevel17= 1 ; input color Color_Level17 = clrBlue ; input double FiboLevel18= 1.764 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel18= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel18= 1 ; input color Color_Level18 = clrGray ; input double FiboLevel19 = 2.000 ; input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel19= STYLE_SOLID ; input uint WidthLevel19= 4 ; input color Color_Level19 = clrRed ;











