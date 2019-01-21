代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

MTF_RSI - MetaTrader 5脚本

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 代码 16 主题 187 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
2829
等级:
(14)
已发布:
MTF_RSI.mq5 (24.42 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

“多时间帧 RSI”振荡器显示三个不同于当前时间帧的 RSI 指标数据。

它有七个输入参数:

  • RSI period - RSI 计算周期
  • Overbought - 超买级别
  • Oversold - 超卖级别
  • Drawing mode - 指标绘制类型
    • Steps - 作为梯度
    • Slope - 斜线
  • First RSI timeframe - 第一个 RSI 的时间帧
  • Second RSI timeframe - 第二个 RSI 的时间帧
  • Third RSI timeframe - 第三个 RSI 的时间帧

图例1. 多时间帧 RSI，在 H1 图表上的 H8，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Steps


图例2. 多时间帧 RSI，在 H1 图表上的 H8，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Slope


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23327

MACD 清洁工 MACD 清洁工

一款基于 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的智能交易系统

SetColorFiboLevels SetColorFiboLevels

该脚本使用大量设置创建菲波纳奇级数图形对象。

PWMA_MTF PWMA_MTF

多时间帧动力加权移动平均线

SVSI_MTF SVSI_MTF

多时间帧慢速交易量强度指数