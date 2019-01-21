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“多时间帧 RSI”振荡器显示三个不同于当前时间帧的 RSI 指标数据。
它有七个输入参数:
- RSI period - RSI 计算周期
- Overbought - 超买级别
- Oversold - 超卖级别
- Drawing mode - 指标绘制类型
- Steps - 作为梯度
- Slope - 斜线
- First RSI timeframe - 第一个 RSI 的时间帧
- Second RSI timeframe - 第二个 RSI 的时间帧
- Third RSI timeframe - 第三个 RSI 的时间帧
图例1. 多时间帧 RSI，在 H1 图表上的 H8，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Steps
图例2. 多时间帧 RSI，在 H1 图表上的 H8，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Slope
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23327
MACD 清洁工
一款基于 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的智能交易系统SetColorFiboLevels
该脚本使用大量设置创建菲波纳奇级数图形对象。