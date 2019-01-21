“多时间帧 RSI”振荡器显示三个不同于当前时间帧的 RSI 指标数据。

它有七个输入参数:

图例1. 多时间帧 RSI，在 H1 图表上的 H8，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Steps





图例2. 多时间帧 RSI，在 H1 图表上的 H8，H12 和 D1 数据, Drawing mode = Slope