请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MACD 清洁工 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 15095
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统使用 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的信号。
信号生成规则:
if(macd_main[3]>=macd_main[2] && macd_main[2]>=macd_main[1]) m_need_open_buy=true; if(macd_main[3]<=macd_main[2] && macd_main[2]<=macd_main[1]) m_need_open_sell=true;
EA 仅在出现新装修按时运行（尾随和信号生成均适用）。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23325
SetColorFiboLevels
该脚本使用大量设置创建菲波纳奇级数图形对象。Float_Pivot_Smoothed_Digit_System
该指标使用 Float_Pivot_Smoothed_Digit 通道实现突破系统。