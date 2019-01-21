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MACD 清洁工 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 产品 1 信号 24 文章 1882 代码 353 主题 29246 评论
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思路 Artem Titarenko

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用 iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD）指标的信号。

信号生成规则:

   if(macd_main[3]>=macd_main[2] && macd_main[2]>=macd_main[1])
      m_need_open_buy=true;
   if(macd_main[3]<=macd_main[2] && macd_main[2]<=macd_main[1])
      m_need_open_sell=true;

EA 仅在出现新装修按时运行（尾随和信号生成均适用）。

MACD 清洁工

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23325

SetColorFiboLevels SetColorFiboLevels

该脚本使用大量设置创建菲波纳奇级数图形对象。

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System Float_Pivot_Smoothed_Digit_System

该指标使用 Float_Pivot_Smoothed_Digit 通道实现突破系统。

MTF_RSI MTF_RSI

多时间帧 RSI 指标

PWMA_MTF PWMA_MTF

多时间帧动力加权移动平均线