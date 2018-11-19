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Hoop master - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Юрий
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Работа ведётся в момент рождения нового бара: если нет ни одной позиции и нет ни одного отложенного Stop ордера, тогда на расстоянии "Indent" выставляются Buy stop и Sell stop. Если на следующем баре ни один из отложенных ордеров не сработал - эти отложенные ордера удаляются и всё начинается заново.
Когда сработает любой из отложенных ордеров - оставшийся будет удалён, а к позиции начнёт применяться трейлинг. При этом сразу будут открыты два дополнительных отложенных Stop ордера увеличенных вдвое лотом.
Индикатор AutoFibAutoTrend, в котором можно менять цвета и значения горизонтальных фибо-уровней.Cidomo
Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorMFI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorMFI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах