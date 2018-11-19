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Советники

Hoop master - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2286
Рейтинг:
(34)
Опубликован:
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Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Работа ведётся в момент рождения нового бара: если нет ни одной позиции и нет ни одного отложенного Stop ордера, тогда на расстоянии "Indent" выставляются Buy stop и Sell stop. Если на следующем баре ни один из отложенных ордеров не сработал - эти отложенные ордера удаляются и всё начинается заново.

Когда сработает любой из отложенных ордеров - оставшийся будет удалён, а к позиции начнёт применяться трейлинг. При этом сразу будут открыты два дополнительных отложенных Stop ордера увеличенных вдвое лотом.

Hoop master

ColorAutoFibAutoTrend ColorAutoFibAutoTrend

Индикатор AutoFibAutoTrend, в котором можно менять цвета и значения горизонтальных фибо-уровней.

Cidomo Cidomo

Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.

ColorRSI_X20_Cloud_HTF ColorRSI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorMFI_X20_Cloud_HTF ColorMFI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorMFI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах