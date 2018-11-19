Hoop master

Автор идеи - Юрий

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Работа ведётся в момент рождения нового бара: если нет ни одной позиции и нет ни одного отложенного Stop ордера, тогда на расстоянии "Indent" выставляются Buy stop и Sell stop. Если на следующем баре ни один из отложенных ордеров не сработал - эти отложенные ордера удаляются и всё начинается заново.

Когда сработает любой из отложенных ордеров - оставшийся будет удалён, а к позиции начнёт применяться трейлинг. При этом сразу будут открыты два дополнительных отложенных Stop ордера увеличенных вдвое лотом.



