Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorMFI_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1264
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
input uint HighLevelM=80; // уровень максимальной перекупленности input uint HighLevel=60; // уровень перекупленности input uint MidLevel=50; // уровень середины input uint LowLevel=40; // уровень перепроданности input uint LowLevelM=20; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_Cloud
Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиExp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
Торговая система на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram
Индикатор, строящий уровни Фибоначи на High и Low свечи, указанного в настройках индикатора таймфреймаXFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF
Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах