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ColorMFI_X20_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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\MQL5\Indicators\
ColorMFI_X20_Cloud.mq5 (24.77 KB) 预览
ColorMFI_X20_Cloud_HTF.mq5 (32.92 KB) 预览
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ColorMFI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）

若要运行指标，应将 ColorMFI_X20_Cloud.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。


图例1. ColorMFI_X20_Cloud_HTF 指标。

图例1. ColorMFI_X20_Cloud_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23321

ColorRSI_X20_Cloud_HTF ColorRSI_X20_Cloud_HTF

ColorRSI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

动态摊平 动态摊平

EA 实现了持仓摊平。 iStdDev 的平均值是在滑动窗口中计算的。

Float_Pivot_Smoothed_Digit_System Float_Pivot_Smoothed_Digit_System

该指标使用 Float_Pivot_Smoothed_Digit 通道实现突破系统。

SetColorFiboLevels SetColorFiboLevels

该脚本使用大量设置创建菲波纳奇级数图形对象。