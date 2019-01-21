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ColorMFI_X20_Cloud_HTF - MetaTrader 5脚本
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
ColorMFI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 ColorMFI_X20_Cloud.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. ColorMFI_X20_Cloud_HTF 指标。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23321
ColorRSI_X20_Cloud_HTF
ColorRSI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧动态摊平
EA 实现了持仓摊平。 iStdDev 的平均值是在滑动窗口中计算的。
Float_Pivot_Smoothed_Digit_System
该指标使用 Float_Pivot_Smoothed_Digit 通道实现突破系统。SetColorFiboLevels
该脚本使用大量设置创建菲波纳奇级数图形对象。