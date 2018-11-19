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Индикаторы

ColorAutoFibAutoTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1795
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор AutoFibAutoTrend, в котором можно менять цвета и значения горизонтальных фибо-уровней.

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend";  // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color   FiboColor=clrGray;            //Цвет Фибо
//----
input double  FiboLevel1 = 0.0;             //значение фибоуровня 1
input color  Color_Level1 = clrRed;         //цвет фибоуровня 1
input double  FiboLevel2 = 0.236;           //значение фибоуровня 2
input color  Color_Level2 = clrDarkViolet;  //цвет фибоуровня 2
input double  FiboLevel3 = 0.382;           //значение фибоуровня 3
input color  Color_Level3 = clrOrange;      //цвет фибоуровня 3
input double  FiboLevel4 = 0.500;           //значение фибоуровня 4
input color  Color_Level4 = clrMagenta;     //цвет фибоуровня 4
input double  FiboLevel5 = 0.618;           //значение фибоуровня 5
input color  Color_Level5 = clrBlue;        //цвет фибоуровня 5
input double  FiboLevel6 = 1.000;           //значение фибоуровня 6
input color  Color_Level6 = clrRed;         //цвет фибоуровня 6
input double  FiboLevel7 = 1.236;           //значение фибоуровня 7
input color  Color_Level7 = clrDarkViolet;  //цвет фибоуровня 7
input double  FiboLevel8 = 1.382;           //значение фибоуровня 8
input color  Color_Level8 = clrOrange;      //цвет фибоуровня 8
input double  FiboLevel9 = 1.500;           //значение фибоуровня 9
input color  Color_Level9 = clrMagenta;     //цвет фибоуровня 9
input double  FiboLevel10 = 1.618;          //значение фибоуровня 10
input color  Color_Level10 = clrBlue;       //цвет фибоуровня 10
input double  FiboLevel11 = 2.000;          //значение фибоуровня 11
input color  Color_Level11 = clrRed;        //цвет фибоуровня 11
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора ZigZag_NK_Color.ex5.

Рис.1. Индикатор ColorAutoFibAutoTrend

Рис.1. Индикатор ColorAutoFibAutoTrend

Cidomo Cidomo

Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.

Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMaRsi-Trigger, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

Hoop master Hoop master

Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.

ColorRSI_X20_Cloud_HTF ColorRSI_X20_Cloud_HTF

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах