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ColorAutoFibAutoTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор AutoFibAutoTrend, в котором можно менять цвета и значения горизонтальных фибо-уровней.
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ //---- Входные параметры Зигзага input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //---- настройки визуального отображения индикатора input string Sirname="AutoFibAutoTrend"; // Название для меток индикатора input bool ShowFib=true; input color FiboColor=clrGray; //Цвет Фибо //---- input double FiboLevel1 = 0.0; //значение фибоуровня 1 input color Color_Level1 = clrRed; //цвет фибоуровня 1 input double FiboLevel2 = 0.236; //значение фибоуровня 2 input color Color_Level2 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 2 input double FiboLevel3 = 0.382; //значение фибоуровня 3 input color Color_Level3 = clrOrange; //цвет фибоуровня 3 input double FiboLevel4 = 0.500; //значение фибоуровня 4 input color Color_Level4 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 4 input double FiboLevel5 = 0.618; //значение фибоуровня 5 input color Color_Level5 = clrBlue; //цвет фибоуровня 5 input double FiboLevel6 = 1.000; //значение фибоуровня 6 input color Color_Level6 = clrRed; //цвет фибоуровня 6 input double FiboLevel7 = 1.236; //значение фибоуровня 7 input color Color_Level7 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 7 input double FiboLevel8 = 1.382; //значение фибоуровня 8 input color Color_Level8 = clrOrange; //цвет фибоуровня 8 input double FiboLevel9 = 1.500; //значение фибоуровня 9 input color Color_Level9 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 9 input double FiboLevel10 = 1.618; //значение фибоуровня 10 input color Color_Level10 = clrBlue; //цвет фибоуровня 10 input double FiboLevel11 = 2.000; //значение фибоуровня 11 input color Color_Level11 = clrRed; //цвет фибоуровня 11 //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора ZigZag_NK_Color.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorAutoFibAutoTrend
Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMaRsi-Trigger, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.
Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.ColorRSI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах