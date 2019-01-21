思路 - bird0

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用指定 "Sliding window size" 天数的滑动窗口中的 iStdDev 指标值，并在此窗口中计算平均指标值。 如果当前 iStdDev 值大于计算的平均值，则表示禁止交易。

如果没有禁止，则检查随机指标：

if (stochastic[ 0 ]< 25.0 && stochastic[ 1 ]-stochastic[ 2 ]> 0.0 ) m_need_open_buy= true ; if (stochastic[ 0 ]> 75.0 && stochastic[ 1 ]-stochastic[ 2 ]< 0.0 ) m_need_open_sell= true ;

与此同时，EA 跟踪亏损平仓的交易：一旦发现这种亏损交易，EA 就会在下一笔交易中增加手数。





一旦总利润等于或大于 'Minimum profit'，持仓将被平仓。





注意：这是一个高风险的策略！ 看似盈利之后

您很容易丧失全部资金！