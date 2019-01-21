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动态摊平 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 - bird0
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统使用指定 "Sliding window size" 天数的滑动窗口中的 iStdDev 指标值，并在此窗口中计算平均指标值。 如果当前 iStdDev 值大于计算的平均值，则表示禁止交易。
如果没有禁止，则检查随机指标：
if(stochastic[0]<25.0 && stochastic[1]-stochastic[2]>0.0) m_need_open_buy=true; if(stochastic[0]>75.0 && stochastic[1]-stochastic[2]<0.0) m_need_open_sell=true;
与此同时，EA 跟踪亏损平仓的交易：一旦发现这种亏损交易，EA 就会在下一笔交易中增加手数。
一旦总利润等于或大于 'Minimum profit'，持仓将被平仓。
注意：这是一个高风险的策略！ 看似盈利之后
您很容易丧失全部资金！
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23319
3TF_RSI_Average
三时间帧 RSI 平均值3TF_Stochastic_Average
三个时间帧的随机平均指标
ColorRSI_X20_Cloud_HTF
ColorRSI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧ColorMFI_X20_Cloud_HTF
ColorMFI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧