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动态摊平 - MetaTrader 5EA

bird0 | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路 - bird0

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用指定 "Sliding window size" 天数的滑动窗口中的 iStdDev 指标值，并在此窗口中计算平均指标值。 如果当前 iStdDev 值大于计算的平均值，则表示禁止交易。

如果没有禁止，则检查随机指标：

   if(stochastic[0]<25.0 && stochastic[1]-stochastic[2]>0.0)
      m_need_open_buy=true;
   if(stochastic[0]>75.0 && stochastic[1]-stochastic[2]<0.0)
      m_need_open_sell=true;

与此同时，EA 跟踪亏损平仓的交易：一旦发现这种亏损交易，EA 就会在下一笔交易中增加手数。


一旦总利润等于或大于 'Minimum profit'，持仓将被平仓。


注意：这是一个高风险的策略！ 看似盈利之后

动态摊平

您很容易丧失全部资金！

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23319

3TF_RSI_Average 3TF_RSI_Average

三时间帧 RSI 平均值

3TF_Stochastic_Average 3TF_Stochastic_Average

三个时间帧的随机平均指标

ColorRSI_X20_Cloud_HTF ColorRSI_X20_Cloud_HTF

ColorRSI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧

ColorMFI_X20_Cloud_HTF ColorMFI_X20_Cloud_HTF

ColorMFI_X20_Cloud 指标可以在输入参数里更改指标时间帧