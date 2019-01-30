Теория:

Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г. Обычно в индикатор добавляется какое-то сглаживание, которое позволяет отфильтровать ложные пробои.

В этой версии:

Здесь фильтрация применяется к исходным ценам, используемым в расчетах. Так задержка получается меньше, чем при сглаживании уже вычисленного результата. Доступны следующие типы скользящих средних:

Простая скользящая средняя SMA;

Экспоненциальная скользящая средняя EMA;

Сглаженная скользящая средняя SMMA;

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Сигналом служит изменение цвета.













