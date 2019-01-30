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Trend trigger factor (averages pre-filtered) - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г. Обычно в индикатор добавляется какое-то сглаживание, которое позволяет отфильтровать ложные пробои.
В этой версии:
Здесь фильтрация применяется к исходным ценам, используемым в расчетах. Так задержка получается меньше, чем при сглаживании уже вычисленного результата. Доступны следующие типы скользящих средних:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
Сигналом служит изменение цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23298
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