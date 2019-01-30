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Индикаторы

Trend trigger factor (averages pre-filtered) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2504
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Теория:

Trend Trigger Factor был описан М. Пи в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, декабрь 2004г. Обычно в индикатор добавляется какое-то сглаживание, которое позволяет отфильтровать ложные пробои.

В этой версии:

Здесь фильтрация применяется к исходным ценам, используемым в расчетах. Так задержка получается меньше, чем при сглаживании уже вычисленного результата. Доступны следующие типы скользящих средних:

  • Простая скользящая средняя SMA;
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
  • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Сигналом служит изменение цвета.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23298

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