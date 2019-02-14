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Center of Gravity - extended - MetaTrader 5脚本
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/23305
BB stops JMA - 多停损线
BB stops JMA - 多停损线BB Stops - 多停损
BB Stops - 多停损
Pan PrizMA Sin leverage 72
该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。 从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。一键平仓
脚本拖放到图表上，平当前图表的多单或者空单。