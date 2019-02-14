代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Center of Gravity - extended - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
8311
等级:
(36)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/23305

BB stops JMA - 多停损线 BB stops JMA - 多停损线

BB stops JMA - 多停损线

BB Stops - 多停损 BB Stops - 多停损

BB Stops - 多停损

Pan PrizMA Sin leverage 72 Pan PrizMA Sin leverage 72

该指标基于4度多项式的插值建立滑动线。构造的线外推正弦波及其轴向或接近恒定的line_power = 2，或接近倾斜线line_power = 3 （重新绘制以使图形可视化）。 从构建的正弦曲线和轴向中，在每个条上移除一个值，并且构造一行外推值， 其不重新绘制 。

一键平仓 一键平仓

脚本拖放到图表上，平当前图表的多单或者空单。