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Cidomo - эксперт для MetaTrader 5

theclai | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1824
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
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Автор идеи - Faisal Rahman 

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами: в интервале "Number of bars" ищется максимум и минимум цен на таймфрейме "Work TimeFrame". Затем на расстоянии "Indent from High and Low" от максимума и минимума вставляются отложенные ордера. Если включить параметр "Use time control", то отложенные ордера будут выставлены не ранее указанного времени ("Start hour" и "Start minute"). 

ВНИМАНИЕ: если использовать "Start minute", рекомендуется прикреплять советник на график M1. 

Проверка поиска максимума и минимума происходит в момент рождения нового бара на таймфрейме "Work TimeFrame" и только если нет открытой позиции  и нет отложенных ордеров.

При срабатывании отложенного ордера остальные (не сработавшие) удаляются.


Запуск советника на EURUSD, M1. Оптимизируемые параметры "Number of bars" (в интервале от 3 до 15, шаг 1) и "Work TimeFrame" (в интервале от M1 до D1). Самый первый попавшийся неплохой результат:

Cidomo



Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex

Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMaRsi-Trigger, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.

ColorRSI_X20_HTF ColorRSI_X20_HTF

Индикатор ColorRSI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorAutoFibAutoTrend ColorAutoFibAutoTrend

Индикатор AutoFibAutoTrend, в котором можно менять цвета и значения горизонтальных фибо-уровней.

Hoop master Hoop master

Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.