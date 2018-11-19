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Cidomo - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Faisal Rahman
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами: в интервале "Number of bars" ищется максимум и минимум цен на таймфрейме "Work TimeFrame". Затем на расстоянии "Indent from High and Low" от максимума и минимума вставляются отложенные ордера. Если включить параметр "Use time control", то отложенные ордера будут выставлены не ранее указанного времени ("Start hour" и "Start minute").
ВНИМАНИЕ: если использовать "Start minute", рекомендуется прикреплять советник на график M1.
Проверка поиска максимума и минимума происходит в момент рождения нового бара на таймфрейме "Work TimeFrame" и только если нет открытой позиции и нет отложенных ордеров.
При срабатывании отложенного ордера остальные (не сработавшие) удаляются.
Запуск советника на EURUSD, M1. Оптимизируемые параметры "Number of bars" (в интервале от 3 до 15, шаг 1) и "Work TimeFrame" (в интервале от M1 до D1). Самый первый попавшийся неплохой результат:
Две одинаковые торговые системы (для лонгов и шортов), построенные на сигналах индикатора ColorMaRsi-Trigger, которые можно настраивать различным образом в одном эксперте с возможностью менять размер предстоящей сделки в зависимости от результатов предыдущих сделок для данной торговой системы.ColorRSI_X20_HTF
Индикатор ColorRSI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор AutoFibAutoTrend, в котором можно менять цвета и значения горизонтальных фибо-уровней.Hoop master
Работа отложенными Buy stop и Sell stop ордерами. Мартингейл.