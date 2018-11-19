Автор идеи - Faisal Rahman

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник работает отложенными Buy stop и Sell stop ордерами: в интервале "Number of bars" ищется максимум и минимум цен на таймфрейме "Work TimeFrame". Затем на расстоянии "Indent from High and Low" от максимума и минимума вставляются отложенные ордера. Если включить параметр "Use time control", то отложенные ордера будут выставлены не ранее указанного времени ("Start hour" и "Start minute").

ВНИМАНИЕ: если использовать "Start minute", рекомендуется прикреплять советник на график M1.

Проверка поиска максимума и минимума происходит в момент рождения нового бара на таймфрейме "Work TimeFrame" и только если нет открытой позиции и нет отложенных ордеров.

При срабатывании отложенного ордера остальные (не сработавшие) удаляются.





Запуск советника на EURUSD, M1. Оптимизируемые параметры "Number of bars" (в интервале от 3 до 15, шаг 1) и "Work TimeFrame" (в интервале от M1 до D1). Самый первый попавшийся неплохой результат:











