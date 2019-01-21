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包围圈大师 - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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思路作者 - Yuri

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。 EA 在新柱线形成时执行操作：如果没有持仓，且没有挂单，EA 将在距 "Indent" 的位置上放置突破买入（Buy Stop）和突破卖出（Sell Stop）止损挂单。 如果在下一根柱线还没有挂单触发，EA 将删除这些挂单并重新开始。

一旦任何挂单被触发，剩余的挂单将被删除。 持仓将应用尾随停止。 与此同时，EA 将放置两笔手数加倍的额外挂单。

包围圈大师

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23297

ColorAutoFibAutoTrend ColorAutoFibAutoTrend

AutoFibAutoTrend 指标，您可以更改其中的颜色和菲波纳奇级数的值。

Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMaRsi-Trigger 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。

MTF_MA MTF_MA

多时间帧的移动平均线指标

Donchian_Oscillator Donchian_Oscillator

唐奇安（Donchian）振荡器指标