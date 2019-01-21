思路作者 - Yuri

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。 EA 在新柱线形成时执行操作：如果没有持仓，且没有挂单，EA 将在距 "Indent" 的位置上放置突破买入（Buy Stop）和突破卖出（Sell Stop）止损挂单。 如果在下一根柱线还没有挂单触发，EA 将删除这些挂单并重新开始。

一旦任何挂单被触发，剩余的挂单将被删除。 持仓将应用尾随停止。 与此同时，EA 将放置两笔手数加倍的额外挂单。



