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包围圈大师 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
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- 等级:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路作者 - Yuri
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统使用突破买入 (Buy Stop) 和突破卖出 (Sell Stop) 挂单。 EA 在新柱线形成时执行操作：如果没有持仓，且没有挂单，EA 将在距 "Indent" 的位置上放置突破买入（Buy Stop）和突破卖出（Sell Stop）止损挂单。 如果在下一根柱线还没有挂单触发，EA 将删除这些挂单并重新开始。
一旦任何挂单被触发，剩余的挂单将被删除。 持仓将应用尾随停止。 与此同时，EA 将放置两笔手数加倍的额外挂单。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23297
ColorAutoFibAutoTrend
AutoFibAutoTrend 指标，您可以更改其中的颜色和菲波纳奇级数的值。Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMaRsi-Trigger 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。
MTF_MA
多时间帧的移动平均线指标Donchian_Oscillator
唐奇安（Donchian）振荡器指标