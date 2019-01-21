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指标

ColorAutoFibAutoTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 产品 7 文章 3560 代码 4 主题 950 评论
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显示:
2471
等级:
(26)
已发布:
\MQL5\Indicators\
ZigZag_NK_Color.mq5 (22.35 KB) 预览
ColorAutoFibAutoTrend.mq5 (48.53 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
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AutoFibAutoTrend 指标，您可以更改其中的颜色和菲波纳奇级数的值。

//+------------------------------------------------+ 
//| 指标输入参数                                     |
//+------------------------------------------------+ 
//---- 之字折线的输入参数
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 之字折线指标的计算时间帧
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- 指标显示设置
input string Sirname="AutoFibAutoTrend";  // 指标标签的名称
input bool ShowFib=true;
input color   FiboColor=clrGray;            //斐波那契颜色
//----
input double  FiboLevel1 = 0.0;             //斐波那契级别 1 的数值
input color  Color_Level1 = clrRed;         //斐波那契级别 1 的颜色
input double  FiboLevel2 = 0.236;           //斐波那契级别 2 的数值
input color  Color_Level2 = clrDarkViolet;  //斐波那契级别 2 的颜色
input double  FiboLevel3 = 0.382;           //斐波那契级别 3 的数值
input color  Color_Level3 = clrOrange;      //斐波那契级别 3 的颜色
input double  FiboLevel4 = 0.500;           //斐波那契级别 4 的数值
input color  Color_Level4 = clrMagenta;     //斐波那契级别 4 的颜色
input double  FiboLevel5 = 0.618;           //斐波那契级别 5 的数值
input color  Color_Level5 = clrBlue;        //斐波那契级别 5 的颜色
input double  FiboLevel6 = 1.000;           //斐波那契级别 6 的数值
input color  Color_Level6 = clrRed;         //斐波那契级别 6 的颜色
input double  FiboLevel7 = 1.236;           //斐波那契级别 7 的数值
input color  Color_Level7 = clrDarkViolet;  //斐波那契级别 7 的颜色
input double  FiboLevel8 = 1.382;           //斐波那契级别 8 的数值
input color  Color_Level8 = clrOrange;      //斐波那契级别 8 的颜色
input double  FiboLevel9 = 1.500;           //斐波那契级别 9 的数值
input color  Color_Level9 = clrMagenta;     //斐波那契级别 9 的颜色
input double  FiboLevel10 = 1.618;          //斐波那契级别 10 的数值
input color  Color_Level10 = clrBlue;       //斐波那契级别 10 的颜色
input double  FiboLevel11 = 2.000;          //斐波那契级别 11 的数值
input color  Color_Level11 = clrRed;        //斐波那契级别 11 的颜色
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

若要运行指标，请将已编译的指标文件 ZigZag_NK_Color.ex5 添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 中。

图例1. ColorAutoFibAutoTrend 指标

图例1. ColorAutoFibAutoTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23293

Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex

两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMaRsi-Trigger 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。

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