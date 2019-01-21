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ColorAutoFibAutoTrend - MetaTrader 5脚本
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AutoFibAutoTrend 指标，您可以更改其中的颜色和菲波纳奇级数的值。
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ //---- 之字折线的输入参数 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 之字折线指标的计算时间帧 input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //---- 指标显示设置 input string Sirname="AutoFibAutoTrend"; // 指标标签的名称 input bool ShowFib=true; input color FiboColor=clrGray; //斐波那契颜色 //---- input double FiboLevel1 = 0.0; //斐波那契级别 1 的数值 input color Color_Level1 = clrRed; //斐波那契级别 1 的颜色 input double FiboLevel2 = 0.236; //斐波那契级别 2 的数值 input color Color_Level2 = clrDarkViolet; //斐波那契级别 2 的颜色 input double FiboLevel3 = 0.382; //斐波那契级别 3 的数值 input color Color_Level3 = clrOrange; //斐波那契级别 3 的颜色 input double FiboLevel4 = 0.500; //斐波那契级别 4 的数值 input color Color_Level4 = clrMagenta; //斐波那契级别 4 的颜色 input double FiboLevel5 = 0.618; //斐波那契级别 5 的数值 input color Color_Level5 = clrBlue; //斐波那契级别 5 的颜色 input double FiboLevel6 = 1.000; //斐波那契级别 6 的数值 input color Color_Level6 = clrRed; //斐波那契级别 6 的颜色 input double FiboLevel7 = 1.236; //斐波那契级别 7 的数值 input color Color_Level7 = clrDarkViolet; //斐波那契级别 7 的颜色 input double FiboLevel8 = 1.382; //斐波那契级别 8 的数值 input color Color_Level8 = clrOrange; //斐波那契级别 8 的颜色 input double FiboLevel9 = 1.500; //斐波那契级别 9 的数值 input color Color_Level9 = clrMagenta; //斐波那契级别 9 的颜色 input double FiboLevel10 = 1.618; //斐波那契级别 10 的数值 input color Color_Level10 = clrBlue; //斐波那契级别 10 的颜色 input double FiboLevel11 = 2.000; //斐波那契级别 11 的数值 input color Color_Level11 = clrRed; //斐波那契级别 11 的颜色 //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
若要运行指标，请将已编译的指标文件 ZigZag_NK_Color.ex5 添加到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Indicators 中。
图例1. ColorAutoFibAutoTrend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23293
Exp_ColorMaRsi-Trigger_MMRec_Duplex
两个相同的交易系统（用于多头和空头交易）均基于 ColorMaRsi-Trigger 指标，可以在单个 EA 内以不同方式配置，并且能够根据先前交易结果更改即将到来的交易量。Elders_Safe_Zone_MTF
多时间帧的 Elder 安全区指标