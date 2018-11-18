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ColorMFI_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Ivan Kornilov
Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint StartMFIPeriod=5; // стартовый период input uint step = 1; // шаг периода input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input uint HighLevel=60; // уровень перекупленности input uint MidLevel=50; // уровень середины input uint LowLevel=40; // уровень перепроданности
Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20
Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
Торговая система на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_HistogramVTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
ColorMFI_X20_Cloud
Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиCandlesAutoFibo
Индикатор, строящий уровни Фибоначи на High и Low свечи, указанного в настройках индикатора таймфрейма