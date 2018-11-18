Реальный автор:

Ivan Kornilov



Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

input uint StartMFIPeriod= 5 ; input uint step = 1 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint HighLevel= 60 ; input uint MidLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ;









Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20