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Индикаторы

ColorMFI_X20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1390
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Ivan Kornilov

Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint StartMFIPeriod=5;                       // стартовый период
input uint  step = 1;                              // шаг периода
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
input uint                 HighLevel=60;           // уровень перекупленности
input uint                 MidLevel=50;            // уровень середины
input uint                 LowLevel=40;            // уровень перепроданности


Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20

Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20

Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram

Торговая система на сигналах индикатора SpearmanRankCorrelation_Histogram

VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF

Индикатор VTS_Float_Pivot_Smoothed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorMFI_X20_Cloud ColorMFI_X20_Cloud

Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

CandlesAutoFibo CandlesAutoFibo

Индикатор, строящий уровни Фибоначи на High и Low свечи, указанного в настройках индикатора таймфрейма