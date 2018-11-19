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Индикаторы

CandlesAutoFibo - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2131
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор, строящий уровни Фибоначи на High и Low свечи, указанного в настройках индикатора таймфрейма.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1;  //Таймфрейм индикатора для расчета уровней Фибоначи
input uint   NumberofBar=1;                 //Номер бара для расчета уровней Фибоначи
input color   FiboColor=clrGray;            //Цвет Фибо
input double  FiboLevel1 = 0.0;             //значение фибоуровня 1
input color  Color_Level1 = clrRed;         //цвет фибоуровня 1
input double  FiboLevel2 = 0.236;           //значение фибоуровня 2
input color  Color_Level2 = clrDarkViolet;  //цвет фибоуровня 2
input double  FiboLevel3 = 0.382;           //значение фибоуровня 3
input color  Color_Level3 = clrOrange;      //цвет фибоуровня 3
input double  FiboLevel4 = 0.500;           //значение фибоуровня 4
input color  Color_Level4 = clrMagenta;     //цвет фибоуровня 4
input double  FiboLevel5 = 0.618;           //значение фибоуровня 5
input color  Color_Level5 = clrBlue;        //цвет фибоуровня 5
input double  FiboLevel6 = 1.000;           //значение фибоуровня 6
input color  Color_Level6 = clrRed;         //цвет фибоуровня 6
input double  FiboLevel7 = 1.236;           //значение фибоуровня 7
input color  Color_Level7 = clrDarkViolet;  //цвет фибоуровня 7
input double  FiboLevel8 = 1.382;           //значение фибоуровня 8
input color  Color_Level8 = clrOrange;      //цвет фибоуровня 8
input double  FiboLevel9 = 1.500;           //значение фибоуровня 9
input color  Color_Level9 = clrMagenta;     //цвет фибоуровня 9
input double  FiboLevel10 = 1.618;          //значение фибоуровня 10
input color  Color_Level10 = clrBlue;       //цвет фибоуровня 10
input double  FiboLevel11 = 2.000;          //значение фибоуровня 11
input color  Color_Level11 = clrRed;        //цвет фибоуровня 11


Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo

Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo

ColorMFI_X20_Cloud ColorMFI_X20_Cloud

Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

ColorMFI_X20 ColorMFI_X20

Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF

Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorMFI_X20_HTF ColorMFI_X20_HTF

Индикатор ColorMFI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах