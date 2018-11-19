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CandlesAutoFibo - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор, строящий уровни Фибоначи на High и Low свечи, указанного в настройках индикатора таймфрейма.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_D1; //Таймфрейм индикатора для расчета уровней Фибоначи input uint NumberofBar=1; //Номер бара для расчета уровней Фибоначи input color FiboColor=clrGray; //Цвет Фибо input double FiboLevel1 = 0.0; //значение фибоуровня 1 input color Color_Level1 = clrRed; //цвет фибоуровня 1 input double FiboLevel2 = 0.236; //значение фибоуровня 2 input color Color_Level2 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 2 input double FiboLevel3 = 0.382; //значение фибоуровня 3 input color Color_Level3 = clrOrange; //цвет фибоуровня 3 input double FiboLevel4 = 0.500; //значение фибоуровня 4 input color Color_Level4 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 4 input double FiboLevel5 = 0.618; //значение фибоуровня 5 input color Color_Level5 = clrBlue; //цвет фибоуровня 5 input double FiboLevel6 = 1.000; //значение фибоуровня 6 input color Color_Level6 = clrRed; //цвет фибоуровня 6 input double FiboLevel7 = 1.236; //значение фибоуровня 7 input color Color_Level7 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 7 input double FiboLevel8 = 1.382; //значение фибоуровня 8 input color Color_Level8 = clrOrange; //цвет фибоуровня 8 input double FiboLevel9 = 1.500; //значение фибоуровня 9 input color Color_Level9 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 9 input double FiboLevel10 = 1.618; //значение фибоуровня 10 input color Color_Level10 = clrBlue; //цвет фибоуровня 10 input double FiboLevel11 = 2.000; //значение фибоуровня 11 input color Color_Level11 = clrRed; //цвет фибоуровня 11
Рис.1. Индикатор CandlesAutoFibo
ColorMFI_X20_Cloud
Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиColorMFI_X20
Двадцать индикаторов MFI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_HTF
Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorMFI_X20_HTF
Индикатор ColorMFI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах