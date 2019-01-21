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原作者:
Ivan Kornilov
在一个窗口中显示二十条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色。 启动指标时，您仅需更改第一个指示线的样式和颜色，其余的线将具有相似的外观。
//+-----------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+-----------------------------------+ input uint StartMFIPeriod=5; // 初始周期 input uint step = 1; // 周期步幅 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 input uint HighLevel=60; // 超买级别 input uint MidLevel=50; // 中间级别 input uint LowLevel=40; // 超卖级别
图例1. ColorMFI_X20 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23280
Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标可以在输入参数里更改指标时间帧
ColorMFI_X20_Cloud
ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景MFI_normalized
MFI 规范化指标