原作者:

Ivan Kornilov



在一个窗口中显示二十条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色。 启动指标时，您仅需更改第一个指示线的样式和颜色，其余的线将具有相似的外观。

input uint StartMFIPeriod= 5 ; input uint step = 1 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint HighLevel= 60 ; input uint MidLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ;









图例1. ColorMFI_X20 指标