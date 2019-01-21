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Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram - MetaTrader 5EA
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- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统。 信号在柱线收盘时形成。 有三种可能的入场和离场算法。
- 突破零轴时入场和离场;
- 在超买和超卖区域入场，突破零轴离场;
- 仅在超买和超卖区域入场和离场。
若要设置这些选项之一，更改以下输入参数的值:
input TradeMode Trade_Mode=ENUM_TRADE_MODE_1; //入场和离场算法
若要运行指标，应将 SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
请注意，智能交易系统在提供 非零点差 且能在 开仓期间设置止损和止盈 的经纪商平台上允许使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件。
以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。
图例 1. 图表上的交易示例
2017 年 EURJPY H4 的测试结果：
图例 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23279
VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF
VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标可以在输入参数里更改指标时间帧VTS_Float_Pivot_Smoothed
使用 Float_Pivot_Smoothed 通道的趋势指标 VTS。
ColorMFI_X20
在一个窗口中显示 20 条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色ColorMFI_X20_Cloud
ColorMFI_X20 指标在超买/超卖区域填充背景