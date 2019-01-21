一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统。 信号在柱线收盘时形成。 有三种可能的入场和离场算法。

突破零轴时入场和离场; 在超买和超卖区域入场，突破零轴离场; 仅在超买和超卖区域入场和离场。

若要设置这些选项之一，更改以下输入参数的值:

input TradeMode Trade_Mode=ENUM_TRADE_MODE_1;

若要运行指标，应将 SpearmanRankCorrelation_Histogram.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。

请注意，智能交易系统在提供 非零点差 且能在 开仓期间设置止损和止盈 的经纪商平台上允许使用 TradeAlgorithms.mqh 库文件。

以下测试使用 EA 默认输入参数。 在测试中未使用止损和止盈。













图例 1. 图表上的交易示例

2017 年 EURJPY H4 的测试结果：





图例 2. 测试结果图表