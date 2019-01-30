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Индикаторы

Double smoothed stochastic of ratio - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1835
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
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Теория:

В отличие от простого стохастика с двойным сглаживанием (опубликован здесь: Double Smoothed Stochastic), здесь добавлен компонент "отношения", автором которого считается Уолтер Брессерт. Он использует его как осциллятор, но так как этот способ расчета (ema(short)/ema(long)) известен давно, к названию индикатора добавлено только "соотношение".

В этой версии:

Вместо "сырых" цен здесь используется соотношение быстрой и медленной EMA цены. Разница может показаться небольшой, но результаты в некоторых случаях сильно отличаются, поэтому рекомендуется поэкспериментировать с соотношением.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23277

Double smoothed stochastic Double smoothed stochastic

Индикатор Double Smoothed Stochastic

Dynamic Trader Oscillator Dynamic Trader Oscillator

Динамический осциллятор трейдера

Double smoothed stochastic Blau Double smoothed stochastic Blau

Индикатор Double Smoothed Stochastic Блау

Trend trigger factor (averages pre-filtered) Trend trigger factor (averages pre-filtered)

Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)