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Double smoothed stochastic of ratio - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В отличие от простого стохастика с двойным сглаживанием (опубликован здесь: Double Smoothed Stochastic), здесь добавлен компонент "отношения", автором которого считается Уолтер Брессерт. Он использует его как осциллятор, но так как этот способ расчета (ema(short)/ema(long)) известен давно, к названию индикатора добавлено только "соотношение".
В этой версии:
Вместо "сырых" цен здесь используется соотношение быстрой и медленной EMA цены. Разница может показаться небольшой, но результаты в некоторых случаях сильно отличаются, поэтому рекомендуется поэкспериментировать с соотношением.
Использование:
В качестве сигнала можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23277
Индикатор Double Smoothed StochasticDynamic Trader Oscillator
Динамический осциллятор трейдера
Индикатор Double Smoothed Stochastic БлауTrend trigger factor (averages pre-filtered)
Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)