Теория:

В отличие от простого стохастика с двойным сглаживанием (опубликован здесь: Double Smoothed Stochastic), здесь добавлен компонент "отношения", автором которого считается Уолтер Брессерт. Он использует его как осциллятор, но так как этот способ расчета (ema(short)/ema(long)) известен давно, к названию индикатора добавлено только "соотношение".

В этой версии:

Вместо "сырых" цен здесь используется соотношение быстрой и медленной EMA цены. Разница может показаться небольшой, но результаты в некоторых случаях сильно отличаются, поэтому рекомендуется поэкспериментировать с соотношением.

Использование:

В качестве сигнала можно использовать смену цвета.