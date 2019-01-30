Теория:

Некоторая путаница связана с дважды сглаженным стохастиком. Есть довольно много версий, и разные люди утверждают (доказательно и нет), что являются создателем такого стохастика. Чтобы привести их в некоторый порядок, будут опубликованы разные версии.

В этой версии:

Это "базовая" версия, которая, как утверждается, была изобретена одним человеком. Однако заявка на коммерческий пакет поступила уже после того, как в сети появились версии стохастика с двойным сглаживанием. Поэтому индикатор публикуется просто как DSS (Double Smoothed Stochastic). Рассчитывается как EMA от (стохастика (от EMA (от стохастика)) - отсюда и слово "дважды": здесь не только двойное сглаживание, но и двойной стохастик.

Здесь в список цен также добавлена обычная комбинация "минимум/максимум" (значение по умолчанию).



Использование:

В индикаторе добавлена сигнальная (или триггерную) линия - облегчает оценку возможности входа (и выхода). В качестве сигнала можно использовать смену цвета.







