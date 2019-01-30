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Индикаторы

Double smoothed stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1771
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Теория:

Некоторая путаница связана с дважды сглаженным стохастиком. Есть довольно много версий, и разные люди утверждают (доказательно и нет), что являются создателем такого стохастика. Чтобы привести их в некоторый порядок, будут опубликованы разные версии.

В этой версии:

Это "базовая" версия, которая, как утверждается, была изобретена одним человеком. Однако заявка на коммерческий пакет поступила уже после того, как в сети появились версии стохастика с двойным сглаживанием. Поэтому индикатор публикуется просто как DSS (Double Smoothed Stochastic). Рассчитывается как EMA от (стохастика (от EMA (от стохастика)) - отсюда и слово "дважды": здесь не только двойное сглаживание, но и двойной стохастик.

Здесь в список цен также добавлена обычная комбинация "минимум/максимум" (значение по умолчанию).

Использование:

В индикаторе добавлена сигнальная (или триггерную) линия - облегчает оценку возможности входа (и выхода). В качестве сигнала можно использовать смену цвета.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23276

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