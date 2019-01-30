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Индикаторы

Dynamic Trader Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
3713
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
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Теория:

Роберт Майнер разработал индикатор, который он назвал "Динамический осциллятор трейдера" (Dynamic Trader Oscillator, DTOSC). Фактически индикатор представляет собой стохастик от RSI. Но я оставил оригинальное имя специально для тех, кто ищет DTOSC.

Использование:

Это стохастик от RSI (дополнительная нормализация значений RSI производится с использованием стохастика), также добавлена обычная сигнальная линия. Сигналом индикатора может служить смена цвета DTOSC.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23252

Stochastic extended Stochastic extended

Стохастик с возможностью выбрать цены для расчета

Stochastic of average(s) Stochastic of average(s)

Стохастик от скользящего среднего (средних)

Double smoothed stochastic Double smoothed stochastic

Индикатор Double Smoothed Stochastic

Double smoothed stochastic of ratio Double smoothed stochastic of ratio

Дважды сглаженный стохастик соотношения