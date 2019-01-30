Теория:

Роберт Майнер разработал индикатор, который он назвал "Динамический осциллятор трейдера" (Dynamic Trader Oscillator, DTOSC). Фактически индикатор представляет собой стохастик от RSI. Но я оставил оригинальное имя специально для тех, кто ищет DTOSC.

Использование:

Это стохастик от RSI (дополнительная нормализация значений RSI производится с использованием стохастика), также добавлена обычная сигнальная линия. Сигналом индикатора может служить смена цвета DTOSC.