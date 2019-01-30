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Dynamic Trader Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Роберт Майнер разработал индикатор, который он назвал "Динамический осциллятор трейдера" (Dynamic Trader Oscillator, DTOSC). Фактически индикатор представляет собой стохастик от RSI. Но я оставил оригинальное имя специально для тех, кто ищет DTOSC.
Использование:
Это стохастик от RSI (дополнительная нормализация значений RSI производится с использованием стохастика), также добавлена обычная сигнальная линия. Сигналом индикатора может служить смена цвета DTOSC.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23252
Stochastic extended
Стохастик с возможностью выбрать цены для расчетаStochastic of average(s)
Стохастик от скользящего среднего (средних)
Double smoothed stochastic
Индикатор Double Smoothed StochasticDouble smoothed stochastic of ratio
Дважды сглаженный стохастик соотношения