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Double smoothed stochastic Blau - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Автора этой версии отследить легко. Изначально индикатор был опубликован в журнале TASC в статье "Double-Smoothed Stochastic" Уильяма Блау в 1990 году. Формула расчета:
где:C = текущая цена закрытия
La = минимальный минимум за a дней
Ha = максимальный максимум за a дней
Ey = y-дневная экспоненциальная скользящая средняя
Ez = z-дневная экспоненциальная скользящая средняя
В этой версии:
Расчет по оригинальной формуле, дополнительно добавлена сигнальная/триггерная линия для более удобной оценки тренда.
Использование:
Сигналом может служить смена цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23278
Double smoothed stochastic of ratio
Дважды сглаженный стохастик соотношенияDouble smoothed stochastic
Индикатор Double Smoothed Stochastic
Trend trigger factor (averages pre-filtered)
Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)Center of Gravity (Ehlers)
Индикатор Center of Gravity (по оригинальному описанию Джона Элерса)