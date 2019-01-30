Теория:

Автора этой версии отследить легко. Изначально индикатор был опубликован в журнале TASC в статье "Double-Smoothed Stochastic" Уильяма Блау в 1990 году. Формула расчета:



где:

C = текущая цена закрытия

La = минимальный минимум за a дней

Ha = максимальный максимум за a дней

Ey = y-дневная экспоненциальная скользящая средняя

Ez = z-дневная экспоненциальная скользящая средняя



В этой версии:

Расчет по оригинальной формуле, дополнительно добавлена сигнальная/триггерная линия для более удобной оценки тренда.

Использование:

Сигналом может служить смена цвета.



