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Индикаторы

Double smoothed stochastic Blau - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
2152
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
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Теория:

Автора этой версии отследить легко. Изначально индикатор был опубликован в журнале TASC в статье "Double-Smoothed Stochastic" Уильяма Блау в 1990 году. Формула расчета:


где:
C = текущая цена закрытия
La = минимальный минимум за a дней
Ha = максимальный максимум за a дней
Ey = y-дневная экспоненциальная скользящая средняя
Ez = z-дневная экспоненциальная скользящая средняя

В этой версии:

Расчет по оригинальной формуле, дополнительно добавлена сигнальная/триггерная линия для более удобной оценки тренда.

Использование:

Сигналом может служить смена цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23278

Double smoothed stochastic of ratio Double smoothed stochastic of ratio

Дважды сглаженный стохастик соотношения

Double smoothed stochastic Double smoothed stochastic

Индикатор Double Smoothed Stochastic

Trend trigger factor (averages pre-filtered) Trend trigger factor (averages pre-filtered)

Индикатор Trend Trigger Factor (с предварительной фильтрацией средних)

Center of Gravity (Ehlers) Center of Gravity (Ehlers)

Индикатор Center of Gravity (по оригинальному описанию Джона Элерса)