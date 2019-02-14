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理论:
与双重平滑的随机振荡本身不同 (它最初发布在这里 : 双重平滑的随机振荡), “比率“版本可以回溯到 Walter Bressert - 它把它用作一个振荡指标，但是因为计算方法 (ema(short)/ema(long)) 在很久之前就为人熟知，就只把比率加到指标名称中。
这个版本:
它没有使用”粗制“价格，它使用了价格的快速ema/慢速ema比率。区别看起来可能较小，但是结果在一些情况下比使用”粗制“价格会有很大不同， 所以建议对比率做一些测试。
用法 :
您可以把颜色的变化用作信号。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/23277
双重平滑的随机振荡指标
双重平滑的随机振荡指标动态交易者振荡指标
动态交易者振荡指标
双重平滑随机振荡 Blau
双重平滑随机振荡 Blau趋势触发因子 (预先过滤的平均)
趋势触发因子 (预先过滤的平均)