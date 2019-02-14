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双重平滑的随机振荡比率 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
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理论:

与双重平滑的随机振荡本身不同 (它最初发布在这里 : 双重平滑的随机振荡), “比率“版本可以回溯到 Walter Bressert - 它把它用作一个振荡指标，但是因为计算方法 (ema(short)/ema(long)) 在很久之前就为人熟知，就只把比率加到指标名称中。

这个版本:

它没有使用”粗制“价格，它使用了价格的快速ema/慢速ema比率。区别看起来可能较小，但是结果在一些情况下比使用”粗制“价格会有很大不同， 所以建议对比率做一些测试。

用法 :

您可以把颜色的变化用作信号。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/23277

双重平滑的随机振荡指标 双重平滑的随机振荡指标

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双重平滑随机振荡 Blau 双重平滑随机振荡 Blau

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