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VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF - MetaTrader 5脚本
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VTS_Float_Pivot_Smoothed 指标可以在输入参数里更改指标时间帧:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期（时间帧）
若要运行指标，应将 VTS_Float_Pivot_Smoothed.ex5 指标添加到 <终端_数据_目录>\MQL5\Indicators 文件夹中。
图例1. VTS_Float_Pivot_Smoothed_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23275
VTS_Float_Pivot_Smoothed
使用 Float_Pivot_Smoothed 通道的趋势指标 VTS。Exp_SR-RateIndicator
一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统
Exp_SpearmanRankCorrelation_Histogram
一款基于 SpearmanRankCorrelation_Histogram 指标信号的交易系统ColorMFI_X20
在一个窗口中显示 20 条 MFI 指标。 每条指示线都可以根据其相对于超买和超卖区域的位置进行着色