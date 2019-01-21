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XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

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4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
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XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知。 可能的信号选项:

  • 主要指标线突破零轴;
  • 信号云的颜色发生变化（指标趋势方向发生变化）;
  • 突破超买或超卖级别;
  • 退出超买或超卖区域。

用于激活信号的输入参数:

input uint NumberofBar=1;          // 信号激活的柱线编号
input bool SoundON=true;           // 启用警报
input uint NumberofAlerts=2;       // 警报次数
input bool EMailON=false;          // 启用信号邮件
input bool PushON=false;           // 启用将信号发送到移动设备

该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。


图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. 信号云的颜色在第一根柱线上变化。

图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert。 信号云的颜色在第一根柱线上变化。


图例2. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. 警报

图例2. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. 警报


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23256

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