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XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert - MetaTrader 5脚本
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XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer 指标能够在交易信号出现时发送警报，电子邮件和推送通知。 可能的信号选项:
- 主要指标线突破零轴;
- 信号云的颜色发生变化（指标趋势方向发生变化）;
- 突破超买或超卖级别;
- 退出超买或超卖区域。
用于激活信号的输入参数:
input uint NumberofBar=1; // 信号激活的柱线编号 input bool SoundON=true; // 启用警报 input uint NumberofAlerts=2; // 警报次数 input bool EMailON=false; // 启用信号邮件 input bool PushON=false; // 启用将信号发送到移动设备
该指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类（将其复制到 <终端_数据_文件夹>\MQL5\Include ）。 该类库在文章 不使用附加缓冲区计算中间平均价格序列 中有详细使用描述。
图例1. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert。 信号云的颜色在第一根柱线上变化。
图例2. XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert. 警报
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23256
TDSGlobal
智能交易系统使用限价买入挂单和限价卖出挂单。 它使用 D1 时间帧的最高价和最低价（柱线＃1 和 ＃2）普里亚（Puria）方法
一款基于普里亚（Puria）方法的交易系统。
Exp_SR-RateIndicator
一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统VTS_Float_Pivot_Smoothed
使用 Float_Pivot_Smoothed 通道的趋势指标 VTS。