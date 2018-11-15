Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr с дополнительной сигнализацией цветными круглыми точками моментов пробоя индикаторной линией линии нуля.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer

