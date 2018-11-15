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XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr с дополнительной сигнализацией цветными круглыми точками моментов пробоя индикаторной линией линии нуля.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert
Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert с возможностью выделять отмеченные во входных параметрах индикатора временные торговые зоны другим цветом гистограммыFib_SR_8
Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления