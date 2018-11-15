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Индикаторы

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr с дополнительной сигнализацией цветными круглыми точками моментов пробоя индикаторной линией линии нуля.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer

Рис.1. Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer

Gap DM Gap DM

Советник ожидает гэпа на открытии бара.

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