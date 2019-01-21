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TDSGlobal - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3584
- 等级:
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- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统使用限价买入挂单和限价卖出挂单。 分析 OHLC 的工作时间帧在 'Work TimeFrame' 参数中指定。 交易信号是基于以下指标的分析获得的：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iOsMA（振荡器的移动平均线，OsMA）和 iForce（推力指数，FRC）。
默认 ES 参数，时间帧 M1 到 D1 的搜索结果：
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23255
普里亚（Puria）方法
一款基于普里亚（Puria）方法的交易系统。EMA LWMA RSI
基于两条 iMA（移动平均线，MA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统
XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert
简要描述;Exp_SR-RateIndicator
一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统