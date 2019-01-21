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TDSGlobal - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
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4.8 (180)
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思路 Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用限价买入挂单和限价卖出挂单。 分析 OHLC 的工作时间帧在 'Work TimeFrame' 参数中指定。 交易信号是基于以下指标的分析获得的：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iOsMA（振荡器的移动平均线，OsMA）和 iForce（推力指数，FRC）。

默认 ES 参数，时间帧 M1 到 D1 的搜索结果：

TDSGlobal


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23255

普里亚（Puria）方法 普里亚（Puria）方法

一款基于普里亚（Puria）方法的交易系统。

EMA LWMA RSI EMA LWMA RSI

基于两条 iMA（移动平均线，MA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer_Alert

简要描述;

Exp_SR-RateIndicator Exp_SR-RateIndicator

一款基于 SR-RateIndicator 指标信号的交易系统