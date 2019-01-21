思路 Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统使用限价买入挂单和限价卖出挂单。 分析 OHLC 的工作时间帧在 'Work TimeFrame' 参数中指定。 交易信号是基于以下指标的分析获得的：iMACD（移动平均线收敛/发散，MACD），iOsMA（振荡器的移动平均线，OsMA）和 iForce（推力指数，FRC）。

默认 ES 参数，时间帧 M1 到 D1 的搜索结果：







