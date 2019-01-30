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Индикаторы

Stochastic of filtered price - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(22)
Опубликован:
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Теория:

В техническом анализе стохастический осциллятор - это индикатор импульса, который использует уровни поддержки и сопротивления. Доктор Джордж Лейн разработал этот индикатор в конце 1950-х годов. Долгосрочный стохастик — это точка текущей цены по отношению к ее диапазону цен за период времени. Цель метода — предсказать точки разворота на основе сравнения цены закрытия инструмента с его ценовым диапазоном.

В этой версии:

Добавлена возможность использовать отфильтрованную цену (индикатор с описанием опубликован здесь: Filtered price). Результат немного удивителен, учитывая природу расчета стохастического осциллятора. Можно было бы ожидать серьезных проблем, поскольку отфильтрованная цена приводит к удлиненным периодам одинаковых цен, на которые стохастический расчет реагирует плохо. Но результаты показывают, что индикатор вполне можно использовать.

Использование:

Стандартно: как обычный стохастик (если установить фильтр в значение 0, получится основная линия стохастика по цене закрытия, при любых других значениях будет индикатор, отличный от обычного стохастического осциллятора). В качестве сигнала можно использовать смену цвета.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23243

Rocket RSI Rocket RSI

Rocket RSI

Range weighted smoothed EMA Range weighted smoothed EMA

Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону

Stochastic of average(s) Stochastic of average(s)

Стохастик от скользящего среднего (средних)

Stochastic extended Stochastic extended

Стохастик с возможностью выбрать цены для расчета