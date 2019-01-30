Теория:

В техническом анализе стохастический осциллятор - это индикатор импульса, который использует уровни поддержки и сопротивления. Доктор Джордж Лейн разработал этот индикатор в конце 1950-х годов. Долгосрочный стохастик — это точка текущей цены по отношению к ее диапазону цен за период времени. Цель метода — предсказать точки разворота на основе сравнения цены закрытия инструмента с его ценовым диапазоном.

В этой версии:

Добавлена возможность использовать отфильтрованную цену (индикатор с описанием опубликован здесь: Filtered price). Результат немного удивителен, учитывая природу расчета стохастического осциллятора. Можно было бы ожидать серьезных проблем, поскольку отфильтрованная цена приводит к удлиненным периодам одинаковых цен, на которые стохастический расчет реагирует плохо. Но результаты показывают, что индикатор вполне можно использовать.

Использование:

Стандартно: как обычный стохастик (если установить фильтр в значение 0, получится основная линия стохастика по цене закрытия, при любых других значениях будет индикатор, отличный от обычного стохастического осциллятора). В качестве сигнала можно использовать смену цвета.



