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Stochastic of filtered price - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В техническом анализе стохастический осциллятор - это индикатор импульса, который использует уровни поддержки и сопротивления. Доктор Джордж Лейн разработал этот индикатор в конце 1950-х годов. Долгосрочный стохастик — это точка текущей цены по отношению к ее диапазону цен за период времени. Цель метода — предсказать точки разворота на основе сравнения цены закрытия инструмента с его ценовым диапазоном.
В этой версии:
Добавлена возможность использовать отфильтрованную цену (индикатор с описанием опубликован здесь: Filtered price). Результат немного удивителен, учитывая природу расчета стохастического осциллятора. Можно было бы ожидать серьезных проблем, поскольку отфильтрованная цена приводит к удлиненным периодам одинаковых цен, на которые стохастический расчет реагирует плохо. Но результаты показывают, что индикатор вполне можно использовать.
Использование:
Стандартно: как обычный стохастик (если установить фильтр в значение 0, получится основная линия стохастика по цене закрытия, при любых других значениях будет индикатор, отличный от обычного стохастического осциллятора). В качестве сигнала можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23243
Rocket RSIRange weighted smoothed EMA
Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону
Стохастик от скользящего среднего (средних)Stochastic extended
Стохастик с возможностью выбрать цены для расчета