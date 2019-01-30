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Индикаторы

Filtered price - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1886
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Теория:

В техническом анализе можно утверждать, что с фильтрацией связано все. Мы фильтруем "незначительные" изменения, "ложные" сигналы и т.д. Практически все инструменты предназначены для фильтрации чего-либо.

Данный индикатор фильтрует исходные значения, а именно цену. Для этого он использует своего рода "отклонение"*. Но это не просто отклонение, оно самонастраивающееся (зависит от размера фильтра). Это позволяет отфильтровывать определенные изменения цены.

Использование:

Размер фильтра может быть дробным. Перед использованием индикатора в торговле рекомендуется поэкспериментировать с периодом и размером фильтра.

Сигналом является смена цвета.


PS: что означает * рядом с "отклонением". И хотя оно похоже на стандартное отклонение, по факту оно очень отличается. Вот сравнение отклонения, используемого в фильтре, (сверху) и стандартного отклонения (снизу).

Кроме того, понятие "самонастраивающийся" часто связывают с перерисовывающимися значениями. Данный индикатор не перерисовывается. Для демонстрации подстраивания индикатора ниже показаны 3 примера "отклонения" - значения отличаются только из-за размера фильтра. Как видно, значения разные, они подстраиваются под расчетные значения, но без перерисовки.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23175

Triangular moving average Triangular moving average

Треугольная скользящая средняя

Ehlers Fisher transform (original) Ehlers Fisher transform (original)

Преобразование Фишера от Элерса (по оригинальному описанию, опубликованному в книге)

Filtered averages Filtered averages

Отфильтрованные средние

Filtered WPR Filtered WPR

Отфильтрованный индикатор WPR (Williams Percent Range)