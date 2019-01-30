Теория:

В техническом анализе можно утверждать, что с фильтрацией связано все. Мы фильтруем "незначительные" изменения, "ложные" сигналы и т.д. Практически все инструменты предназначены для фильтрации чего-либо.



Данный индикатор фильтрует исходные значения, а именно цену. Для этого он использует своего рода "отклонение"*. Но это не просто отклонение, оно самонастраивающееся (зависит от размера фильтра). Это позволяет отфильтровывать определенные изменения цены.

Использование:

Размер фильтра может быть дробным. Перед использованием индикатора в торговле рекомендуется поэкспериментировать с периодом и размером фильтра.



Сигналом является смена цвета.





PS: что означает * рядом с "отклонением". И хотя оно похоже на стандартное отклонение, по факту оно очень отличается. Вот сравнение отклонения, используемого в фильтре, (сверху) и стандартного отклонения (снизу).

Кроме того, понятие "самонастраивающийся" часто связывают с перерисовывающимися значениями. Данный индикатор не перерисовывается. Для демонстрации подстраивания индикатора ниже показаны 3 примера "отклонения" - значения отличаются только из-за размера фильтра. Как видно, значения разные, они подстраиваются под расчетные значения, но без перерисовки.







