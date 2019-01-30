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Filtered price - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В техническом анализе можно утверждать, что с фильтрацией связано все. Мы фильтруем "незначительные" изменения, "ложные" сигналы и т.д. Практически все инструменты предназначены для фильтрации чего-либо.
Данный индикатор фильтрует исходные значения, а именно цену. Для этого он использует своего рода "отклонение"*. Но это не просто отклонение, оно самонастраивающееся (зависит от размера фильтра). Это позволяет отфильтровывать определенные изменения цены.
Использование:
Размер фильтра может быть дробным. Перед использованием индикатора в торговле рекомендуется поэкспериментировать с периодом и размером фильтра.
Сигналом является смена цвета.
PS: что означает * рядом с "отклонением". И хотя оно похоже на стандартное отклонение, по факту оно очень отличается. Вот сравнение отклонения, используемого в фильтре, (сверху) и стандартного отклонения (снизу).
Кроме того, понятие "самонастраивающийся" часто связывают с перерисовывающимися значениями. Данный индикатор не перерисовывается. Для демонстрации подстраивания индикатора ниже показаны 3 примера "отклонения" - значения отличаются только из-за размера фильтра. Как видно, значения разные, они подстраиваются под расчетные значения, но без перерисовки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23175
Треугольная скользящая средняяEhlers Fisher transform (original)
Преобразование Фишера от Элерса (по оригинальному описанию, опубликованному в книге)
Отфильтрованные средниеFiltered WPR
Отфильтрованный индикатор WPR (Williams Percent Range)