Теория:

Это разновидность EMA, взвешенной по диапазону (оригинальная версия с описанием опубликована здесь: Range Weighted EMA). В данной разновидности индикатор генерирует меньше "шума", которые отражается на изменениях наклонной линии. Метод, используемый для расчета этой версии, был описан Ли Лейбфартом в статье "Торговля по адаптивной ценовой зоне".

В этой версии:



Это трижды сглаженная версия. И хотя она "слишком сглаженная", если судить по описанию (тройное сглаживание обычно приводит к значительному запаздыванию), эта версия намного быстрее, чем обычная версия с тем же периодом (это связано с тем, как сглаживание Ли Лейбфарта применяется в данном конкретном индикаторе). Это отдельный индикатор, отличающийся от обычной EMA с взвешиванием по диапазону.

Использование:

Использовать как скользящую среднюю, но поскольку она сглаженная (без запаздывания), получается меньше шума при смена цвета, так что сигнал будет более надежным.