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Range weighted smoothed EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Это разновидность EMA, взвешенной по диапазону (оригинальная версия с описанием опубликована здесь: Range Weighted EMA). В данной разновидности индикатор генерирует меньше "шума", которые отражается на изменениях наклонной линии. Метод, используемый для расчета этой версии, был описан Ли Лейбфартом в статье "Торговля по адаптивной ценовой зоне".
В этой версии:
Это трижды сглаженная версия. И хотя она "слишком сглаженная", если судить по описанию (тройное сглаживание обычно приводит к значительному запаздыванию), эта версия намного быстрее, чем обычная версия с тем же периодом (это связано с тем, как сглаживание Ли Лейбфарта применяется в данном конкретном индикаторе). Это отдельный индикатор, отличающийся от обычной EMA с взвешиванием по диапазону.
Использование:
Использовать как скользящую среднюю, но поскольку она сглаженная (без запаздывания), получается меньше шума при смена цвета, так что сигнал будет более надежным.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23198
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазонуRange weighted average MACD
MACD, взвешенный по диапазону.
Rocket RSIStochastic of filtered price
Стохастик отфильтрованной цены