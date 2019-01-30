CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Range weighted smoothed EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
| Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1654
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Теория:

Это разновидность EMA, взвешенной по диапазону (оригинальная версия с описанием опубликована здесь: Range Weighted EMA). В данной разновидности индикатор генерирует меньше "шума", которые отражается на изменениях наклонной линии. Метод, используемый для расчета этой версии, был описан Ли Лейбфартом в статье "Торговля по адаптивной ценовой зоне".

В этой версии:

Это трижды сглаженная версия. И хотя она "слишком сглаженная", если судить по описанию (тройное сглаживание обычно приводит к значительному запаздыванию), эта версия намного быстрее, чем обычная версия с тем же периодом (это связано с тем, как сглаживание Ли Лейбфарта применяется в данном конкретном индикаторе). Это отдельный индикатор, отличающийся от обычной EMA с взвешиванием по диапазону.

Использование:

Использовать как скользящую среднюю, но поскольку она сглаженная (без запаздывания), получается меньше шума при смена цвета, так что сигнал будет более надежным.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23198

Range weighted EMA Range weighted EMA

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону

Range weighted average MACD Range weighted average MACD

MACD, взвешенный по диапазону.

Rocket RSI Rocket RSI

Rocket RSI

Stochastic of filtered price Stochastic of filtered price

Стохастик отфильтрованной цены