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Индикаторы

Stochastic extended - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1860
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
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Предпосылки:

В стандартном стохастике, встроенном в MetaTrader, можно использовать только два типа цены:

  • закрытие/закрытие
  • минимум/максимум

Здесь очевидно не хватает других привычных типов цены.

В этой версии:

В этой версии доступны все типы цены. Также для более легкого определения пересечения сигнальной линии, цвет стохастика изменяется при пересечении сигнальной линии.

Использование:

Как обычный стохастик.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23251

Stochastic of average(s) Stochastic of average(s)

Стохастик от скользящего среднего (средних)

Stochastic of filtered price Stochastic of filtered price

Стохастик отфильтрованной цены

Dynamic Trader Oscillator Dynamic Trader Oscillator

Динамический осциллятор трейдера

Double smoothed stochastic Double smoothed stochastic

Индикатор Double Smoothed Stochastic