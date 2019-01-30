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Stochastic extended - индикатор для MetaTrader 5
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Предпосылки:
В стандартном стохастике, встроенном в MetaTrader, можно использовать только два типа цены:
- закрытие/закрытие
- минимум/максимум
Здесь очевидно не хватает других привычных типов цены.
В этой версии:
В этой версии доступны все типы цены. Также для более легкого определения пересечения сигнальной линии, цвет стохастика изменяется при пересечении сигнальной линии.
Использование:
Как обычный стохастик.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23251
Stochastic of average(s)
Стохастик от скользящего среднего (средних)Stochastic of filtered price
Стохастик отфильтрованной цены
Dynamic Trader Oscillator
Динамический осциллятор трейдераDouble smoothed stochastic
Индикатор Double Smoothed Stochastic