Предпосылки:

В стандартном стохастике, встроенном в MetaTrader, можно использовать только два типа цены:

закрытие/закрытие

минимум/максимум

Здесь очевидно не хватает других привычных типов цены.

В этой версии:

В этой версии доступны все типы цены. Также для более легкого определения пересечения сигнальной линии, цвет стохастика изменяется при пересечении сигнальной линии.



Использование:

Как обычный стохастик.