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Stochastic of average(s) - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
Осциллятор стохастик обычно применяется к ценам. Но иногда при таком расчете получается слишком много шума. Можно применить фильтрацию (например: Stochastic of Filtered Price).
В этой версии:
В этой версии добавлена возможность использовать для расчета скользящие средние вместо цены. Типы скользящих:
- Простая скользящая средняя SMA;
- Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
- Сглаженная скользящая средняя SMMA;
- Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.
Использование:
Сигналом может служить смена цвета или пересечение пользовательского уровня.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23244
Stochastic of filtered price
Стохастик отфильтрованной ценыRocket RSI
Rocket RSI
Stochastic extended
Стохастик с возможностью выбрать цены для расчетаDynamic Trader Oscillator
Динамический осциллятор трейдера