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Индикаторы

Stochastic of average(s) - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
1647
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Теория:

Осциллятор стохастик обычно применяется к ценам. Но иногда при таком расчете получается слишком много шума. Можно применить фильтрацию (например: Stochastic of Filtered Price).

В этой версии:

В этой версии добавлена возможность использовать для расчета скользящие средние вместо цены. Типы скользящих:

  • Простая скользящая средняя SMA;
  • Экспоненциальная скользящая средняя EMA;
  • Сглаженная скользящая средняя SMMA;
  • Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.

Использование:

Сигналом может служить смена цвета или пересечение пользовательского уровня.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23244

Stochastic of filtered price Stochastic of filtered price

Стохастик отфильтрованной цены

Rocket RSI Rocket RSI

Rocket RSI

Stochastic extended Stochastic extended

Стохастик с возможностью выбрать цены для расчета

Dynamic Trader Oscillator Dynamic Trader Oscillator

Динамический осциллятор трейдера