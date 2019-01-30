Теория:

Осциллятор стохастик обычно применяется к ценам. Но иногда при таком расчете получается слишком много шума. Можно применить фильтрацию (например: Stochastic of Filtered Price).

В этой версии:

В этой версии добавлена возможность использовать для расчета скользящие средние вместо цены. Типы скользящих:

Простая скользящая средняя SMA;

Экспоненциальная скользящая средняя EMA;

Сглаженная скользящая средняя SMMA;

Линейно-взвешенная скользящая средняя LWMA.



Использование:

Сигналом может служить смена цвета или пересечение пользовательского уровня.











