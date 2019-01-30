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Индикаторы

Rocket RSI - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(36)
Опубликован:
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Теория:

В книге "RocketRSI—A Solid Propellant For Your Rocket Science Trading" Джон Элерс представил новый взгляд на классический индикатор RSI, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером. Элерс начал с новой версии RSI на основе простого накопления закрытий вверх и вниз вместо обычной средней. Далее он применил преобразование Фишера. Он пишет, что в результате получаются статистически значимые шпильки, которые точно указывают циклические точки разворота.

Если говорить в привычных терминах, получается RSI сглаженного импульса (2-полюсный супер-сглаживающий индикатор, используемый для сглаживания импульса). Возможно, имя не совсем точное. Тем не менее есть смысл создать версию, работающую по оригинальному описанию, которая позволит проверить, что же именно делает индикатор.

В этой версии:

Рассчитывается согласно оригинальному описанию, результаты получаются точно такие, как в оригинале. Дополнительно имеется несколько опций:

  • возможность выбрать цену (в оригинальной версии используется только закрытие)
  • возможность включить расчет трансформации Фишера на основе Rocket RSI или использовать само значение Rocket RSI
  • возможность выбрать из трех цветовых режимов:
    • смена цвета при изменении наклона
    • при пересечении нулевой линии
    • смена цвета на пересечении уровней (это использовалось в качестве сигнала входа в оригинальной статье)

Использование:

Поэкспериментируйте с индикатором для поиска интересных настроек. Один из вариантов показан на рисунке (там же показаны настройки). После настройки в качестве сигналов можно использовать смену цвета.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23226

Range weighted smoothed EMA Range weighted smoothed EMA

Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону

Range weighted EMA Range weighted EMA

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону

Stochastic of filtered price Stochastic of filtered price

Стохастик отфильтрованной цены

Stochastic of average(s) Stochastic of average(s)

Стохастик от скользящего среднего (средних)