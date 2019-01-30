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Rocket RSI - индикатор для MetaTrader 5
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Теория:
В книге "RocketRSI—A Solid Propellant For Your Rocket Science Trading" Джон Элерс представил новый взгляд на классический индикатор RSI, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером. Элерс начал с новой версии RSI на основе простого накопления закрытий вверх и вниз вместо обычной средней. Далее он применил преобразование Фишера. Он пишет, что в результате получаются статистически значимые шпильки, которые точно указывают циклические точки разворота.
Если говорить в привычных терминах, получается RSI сглаженного импульса (2-полюсный супер-сглаживающий индикатор, используемый для сглаживания импульса). Возможно, имя не совсем точное. Тем не менее есть смысл создать версию, работающую по оригинальному описанию, которая позволит проверить, что же именно делает индикатор.
В этой версии:
Рассчитывается согласно оригинальному описанию, результаты получаются точно такие, как в оригинале. Дополнительно имеется несколько опций:
- возможность выбрать цену (в оригинальной версии используется только закрытие)
- возможность включить расчет трансформации Фишера на основе Rocket RSI или использовать само значение Rocket RSI
- возможность выбрать из трех цветовых режимов:
- смена цвета при изменении наклона
- при пересечении нулевой линии
- смена цвета на пересечении уровней (это использовалось в качестве сигнала входа в оригинальной статье)
Использование:
Поэкспериментируйте с индикатором для поиска интересных настроек. Один из вариантов показан на рисунке (там же показаны настройки). После настройки в качестве сигналов можно использовать смену цвета.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/23226
Сглаженная экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазонуRange weighted EMA
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA), взвешенная по диапазону
Стохастик отфильтрованной ценыStochastic of average(s)
Стохастик от скользящего среднего (средних)