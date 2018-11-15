BullsBearsEyes EA

Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует пользовательский индикатор BullsBearsEyes. Сигнал к открытию BUY: индикатор на баре #1 равен "0.0", сигнал к открытию SELL: индикатор на баре #1 равен "1.0".

Можно задавать Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг.

Размер лота как постоянный так и динамический.