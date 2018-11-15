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BullsBearsEyes EA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1433
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник использует пользовательский индикатор BullsBearsEyes. Сигнал к открытию BUY: индикатор на баре #1 равен "0.0", сигнал к открытию SELL: индикатор на баре #1 равен "1.0".

BullsBearsEyes EA

Можно задавать Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг.

Размер лота как постоянный так и динамический.

Fib_SR_8 Fib_SR_8

Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert с возможностью выделять отмеченные во входных параметрах индикатора временные торговые зоны другим цветом гистограммы

EMA LWMA RSI EMA LWMA RSI

Советник по двум iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)

Puria method Puria method

Торговая система по методу Пуриа.