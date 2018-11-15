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BullsBearsEyes EA - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1433
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи - Scriptor
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник использует пользовательский индикатор BullsBearsEyes. Сигнал к открытию BUY: индикатор на баре #1 равен "0.0", сигнал к открытию SELL: индикатор на баре #1 равен "1.0".
Можно задавать Стоп лосс, Тейк профит и трейлинг.
Размер лота как постоянный так и динамический.
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