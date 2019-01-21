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BullsBearsEyes EA - MetaTrader 5EA

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发布者:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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BullsBearsEyes EA.mq5 (69.2 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
bullsbearseyes.mq5 (7.42 KB) 预览
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思路 Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统基于自定义的 BullsBearsEyes 指标。 买入开启信号：柱线＃1 处的指标值等于“0.0”; 卖出开启信号：柱线＃1 处的指标值等于“1.0”。

BullsBearsEyes EA

止损，止盈和尾随停止功能是可配置的。

EA 手数可以使用常量或动态调整。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23234

Fib_SR_8 Fib_SR_8

Fib_SR 指标带有三个附加的支撑和阻力区域

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示

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一款基于普里亚（Puria）方法的交易系统。