BullsBearsEyes EA

思路 Scriptor

mq5 代码作者 - barabashkakvn

智能交易系统基于自定义的 BullsBearsEyes 指标。 买入开启信号：柱线＃1 处的指标值等于“0.0”; 卖出开启信号：柱线＃1 处的指标值等于“1.0”。

止损，止盈和尾随停止功能是可配置的。

EA 手数可以使用常量或动态调整。