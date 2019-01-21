请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BullsBearsEyes EA - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3181
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路 Scriptor
mq5 代码作者 - barabashkakvn
智能交易系统基于自定义的 BullsBearsEyes 指标。 买入开启信号：柱线＃1 处的指标值等于“0.0”; 卖出开启信号：柱线＃1 处的指标值等于“1.0”。
止损，止盈和尾随停止功能是可配置的。
EA 手数可以使用常量或动态调整。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/23234
Fib_SR_8
Fib_SR 指标带有三个附加的支撑和阻力区域Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert
Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert 指标，能够高亮显示指标输入参数中选择的交易时区。 这些区域以不同的直方图颜色显示
EMA LWMA RSI
基于两条 iMA（移动平均线，MA）和 iRSI（相对强弱指数，RSI）的智能交易系统普里亚（Puria）方法
一款基于普里亚（Puria）方法的交易系统。