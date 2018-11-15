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Fib_SR_8 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Eli hayun
Индикатор Fib_SR с тремя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.
Рис.1. Индикатор Fib_SR_8
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