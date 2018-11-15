CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fib_SR_8 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2319
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Eli hayun

Индикатор Fib_SR с тремя дополнительными зонами поддержки и сопротивления.

Рис.1. Индикатор Fib_SR_8

Рис.1. Индикатор Fib_SR_8

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert

Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert с возможностью выделять отмеченные во входных параметрах индикатора временные торговые зоны другим цветом гистограммы

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer

Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr с дополнительной сигнализацией цветными круглыми точками моментов пробоя индикаторной линией линии нуля

BullsBearsEyes EA BullsBearsEyes EA

Советник по пользовательскому индикатору BullsBearsEyes

EMA LWMA RSI EMA LWMA RSI

Советник по двум iMA (Moving Average, MA) и iRSI (Relative Strength Index, RSI)