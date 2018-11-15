Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert с возможностью выделять отмеченные во входных параметрах индикатора временные торговые зоны другим цветом гистограммы.

input bool TimeTrade= true ; input HOURS StartH=ENUM_HOUR_4; input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; input HOURS EndH=ENUM_HOUR_17; input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;

Бары гистограммы вне временного торгового диапазона выделены бледно-серым цветом, внутри диапазона бары, размер которых выше уровня срабатывания

input uint AlertLevel= 150 ;

окрашены в жёлтый цвет, ниже уровня срабатывания в серо-стальной цвет. Подача алертов, отправка почтовых и Push-сообщений происходят только в период отмеченной торговой сессии.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".











Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert

