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Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert с возможностью выделять отмеченные во входных параметрах индикатора временные торговые зоны другим цветом гистограммы.
input bool TimeTrade=true; //Разрешение для выделения временных торговых зон input HOURS StartH=ENUM_HOUR_4; //Старт торговли (Часы) input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты) input HOURS EndH=ENUM_HOUR_17; //Окончание торговли (Часы) input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59; //Окончание торговли (Минуты)
Бары гистограммы вне временного торгового диапазона выделены бледно-серым цветом, внутри диапазона бары, размер которых выше уровня срабатывания
input uint AlertLevel=150; // Уровень срабатывания
окрашены в жёлтый цвет, ниже уровня срабатывания в серо-стальной цвет. Подача алертов, отправка почтовых и Push-сообщений происходят только в период отмеченной торговой сессии.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert
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