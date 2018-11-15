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Индикаторы

Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_Alert с возможностью выделять отмеченные во входных параметрах индикатора временные торговые зоны другим цветом гистограммы. 

input bool   TimeTrade=true;      //Разрешение для выделения временных торговых зон
input HOURS  StartH=ENUM_HOUR_4;  //Старт торговли (Часы)
input MINUTS StartM=ENUM_MINUT_0; //Старт торговли (Минуты)
input HOURS  EndH=ENUM_HOUR_17;   //Окончание торговли (Часы)
input MINUTS EndM=ENUM_MINUT_59;  //Окончание торговли (Минуты)

Бары гистограммы вне временного торгового диапазона выделены бледно-серым цветом, внутри диапазона бары, размер которых выше уровня срабатывания

input uint AlertLevel=150;                      // Уровень срабатывания

окрашены в жёлтый цвет, ниже уровня срабатывания в серо-стальной цвет. Подача алертов, отправка почтовых и Push-сообщений происходят только в период отмеченной торговой сессии.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".


Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert

Рис.1. Индикатор Heiken_Ashi_Smoothed_VolatilityStep_tmf_Alert 

XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer XFisher_org_v1_Vol_Supr_Zer

Индикатор XFisher_org_v1_Vol_Supr с дополнительной сигнализацией цветными круглыми точками моментов пробоя индикаторной линией линии нуля

Gap DM Gap DM

Советник ожидает гэпа на открытии бара.

Fib_SR_8 Fib_SR_8

Индикатор Fib_SR с двумя дополнительными зонами поддержки и сопротивления

BullsBearsEyes EA BullsBearsEyes EA

Советник по пользовательскому индикатору BullsBearsEyes